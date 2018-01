Forskeren Colin Dundas er en statsansatt geolog i Flagstaff, Arizona. Det er et stykke unna planeten Mars. Dundras er likevel knyttet nært til det som skjer på overflaten av den røde planeten.

For noen år siden gjorde han et overraskende funn: En tynn stripe med blått i alt det rustrøde.

Jobben Dundas har, innebærer at han i time etter time sitter med øynene klistret til en skjerm som viser bilder fra Mars.

VINTERLANDSKAP: Dette er også et bilde av is på Mars. Det er ikke vann-is, men karbondioksid som har fryst ut av atmosfæren i nærheten av det nordlige polpunktet. Foto: NASA/JPL

Vannet kan utnyttes

I over ti år har han drevet på med dette. Innsatsen har ført til resultater. Noen av dem har gitt håp til folk som ønsker å dra til Mars. Andre har kanskje knust noen drømmer.

Det siste resultatet, som nå er publisert i forskningstidsskriftet Science, må regnes som blant de mest positive.

– Jeg er ikke så godt kjent med teknologien i forbindelse med utnyttelse av ressurser på Mars, men folkene som har den kunnskapen, kan kanskje ha nytte av dette, sier Dundas til Space.com.

Dundas bruker en overvåkingssatellitt som går i bane rundt Mars. Den gir bilder i meget høy oppløsning.

NÆR SØRPOLEN: Laget med frossen karbondioksid er i ferd med å gå over i gassform etter en lang vinter på Mars. Foto: NASA/JPL

Mer blått

Det første bildet som viste noe blått, sendte ham ut på et nytt spor. Han fant til slutt sju andre steder.

Konklusjonen var at han så kanten av isbreer. Enorme flak av is under overflaten, opptil hundre meter tykke.

De er synlige, fordi erosjonen har lagd kløfter i terrenget.

– Kløftene er klart definerte, og opptil seks kilometer lange, skriver Dundas til Science.

Hele veien langs kløftene er isen synlig. På toppen av isen er det et lag av støv, sand og stein som er mellom en og to meter tykt.

FERSKE SPOR: De hvite flekkene er kratre på overflaten av Mars. Isen rett under det øverste laget av støv og sand har blitt avdekket. Det er beregnet at en tredel av Mars er dekket av is. Foto: Nasa/JPL

Kan starte en koloni

Dette kan ha store konsekvenser for fremtidige opphold av mennesker på Mars.

Det har fra før vært klart at det er mye is der. Det som nå kommer fram, er at isen ligger rett under overflaten.

– Dette er et nytt vindu inn til vann-isen på Mars, sier Dundas til National Geographic.

I kløftene vil vannet være direkte tilgjengelig. Det vil ikke være nødvendig å fjerne selv det tynne laget av overflatemateriale.

– Astronautene kan i prinsippet bare møte opp med en bøtte og en spade. De kan få alt vannet de trenger, sier en av medoppdagerne, Shane Byrne, i en pressemelding fra Nasa.

Vann er nøkkelen

Vann må til for at mennesker skal kunne bo på Mars. Vi kan ikke bringe nok av det med oss fra Jorden.

En annen egenskap, er at vann består av stoffene hydrogen og oksygen. De kan skilles fra hverandre, og brukes i romraketter.

BASE PÅ MARS: Slik er det SpaceX ser for seg en fremtidig base på Mars. En slik installasjon vil kreve mye vann. Foto: SpaceX

Mannen som skuffet

– Jeg har alltid vært en «fan» av Mars, sier Dundas i et intervju med The Planetary Society.

– Jeg fikk denne interessen da jeg var et barn. Jeg synes Mars er fasinerende fordi den både er så lik jorden, og så forskjellig.

MARSEKSPERT: Colin Dundas har knust noen drømmer, men kanskje også gitt noe håp. Foto: USGS

At planeten er annerledes jorden, viste Dundas meget tydelig i en rapport til Nature i fjor.

Det alle hadde trodd var spor etter flytende vann på overflaten, mørke striper i bratte skråninger, var lagd av sand. Helt tørr sand, skrev Dundas til Nature.

Det ble beskrevet som et deprimerende forskningsresultat for alle som hadde håp om at det finnes liv på Mars.