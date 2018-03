Har funnet overgrepsmateriale i Bitcoins infrastruktur

Bitcoin er én av mange kryptovalutaer som kjennetegnes ved at den ikke er knyttet til en bank, men utveksles fra person til person.

Den digitale valutaen ble lansert tilbake i 2009, men spesielt det siste året har interessen eksplodert og verdien likeså.

Fant flere filer og lenker

Den underliggende teknologien for kryptovalutaen er en såkalt blokkjede (se faktaboks). Blokkjeden fungerer som en loggbok hvor alle transaksjoner registreres. Det er ikke mulig å slette informasjon fra blokkjeden, kun legge til, og dermed er det vanskelig å manipulere informasjonen.

Blokkjeden kan også lagre små mengder av ikke-finansiell informasjon. Som oftest er det snakk om metadata, men blokkjeden kan også inneholde filer og lenker til andre nettsteder.

Forskere ved Aachen-universitetet i Tyskland har undersøkt blokkjeden og har funnet flere filer og lenker til overgrepsmateriale med barn, skriver The Guardian.

– Vår analyse viser at deler av innholdet kan gjøre det ulovlig å være i besittelse av en blokkjede, selv om det ikke finnes rettspraksis på området, heter det i rapporten fra forskerne.

– Risikerer å bryte loven

UNDERLIG: Journalist Henrik Lied mener det er underlig at man har valgt Bitcoin for å oppbevare overgrepsmateriale. Foto: NRK

Selv om man ikke trenger å laste ned hele blokkjeden når man skal betale med Bitcoin, så er dette nødvendig for enkelte av dem som driver utvinning av valutaen, såkalt mining.

Mining går ut på at man setter store mengder datakraft til disposisjon og belønnes med Bitcoin.

– Siden alle blokkjededataene lastes ned og lagres av brukerne, gjør det dem ansvarlig for innhold som er lagt inn i kjeden av andre.

Med andre ord kan man gjøre seg skyldig i å være i besittelse av ulovlig overgrepsmateriale, mener forskerne.

Teknologijournalist i NRKbeta Henrik Lied stiller seg undrende til hvorfor noen har lagt inn denne typen materiale i Bitcoins blokkjede.

– Blokkjede-teknologi gjør det mulig å være anonym, så det kan være en mulig grunn. Men å det er underlig at man bruker Bitcoins blokkjede siden det koster rundt 10 kroner per transaksjon og hver transaksjon ikke tillater lagring av store datamengder, sier Lied.

– Andre blokkjeder, som Ethereum, Sia, Storj og Ripple har svært lave transaksjonskostnader, og ville i så måte vært mer egnet til denne typen tilgjengeliggjøring.

Advarte i 2015

De tyske forskerne skriver i sin rapport at det er en stor risiko for at lagring av ulovlig materiale i blokkjedene vil øke i omfang og vil være ødeleggende for hele teknologien.

Det er bare tre år siden Interpol advarte mot at ondsinnede personer i teorien kan legge inn skadelig programvare i blokkjedene.

Siden blokkjedene er designet slik at man ikke kan fjerne informasjon fra dem, vil det også være umulig å fjerne skadevaren.

– Dette kan påvirke «cyberhygienen» og blokkjedene kan bli en trygg havn for oppbevaring av overgrepsmateriale med barn, advarte Interpol den gang.