Har fanga opp signal frå flyet som er sakna

Natt til søndag seier talsmann for politiet, yusri yunus, at det er funne leivningar utanfor kysten ved indonesias hovudstad jakarta. Der eit fly styrta kort tid etter at det tok av laurdag.

Yunus seier til Metro TV at det er henta inn to liksekkar, ein med leivningar og ein med eigendelar.

Sundag lokal tid blei det funne leivningar etter styrten. Foto: Achmad Ibrahim / AP

Den indonesiske marinen opplyser at dei har lokalisert staden der flyet styrta i havet.

Eit militærfartøy har fanga opp signal frå flyet i Javasjøen. Dykkarar har funne delar av flyet på omkring 23 meter under vassflata.

– Me har fått rapport frå dykkarar om at vatnet er klart, så me kan sjå delar av flyet, seier luftsjef Marshal Hadi Tjahjanto.

Det er ikkje klart om signalet blei oppdaga frå den sorte boksen til flyet.

Alle skip i området blei sende til staden, seier talsperson Abdul Rasyid.

Leitemannskap oppdaga tidleg vrakrestar i havet nord for Jakarta, men kunne ikkje stadfeste på det tidspunktet at dei var frå det sakna flyet.

Ein talsperson for styresmaktene seier til Kompas TV at også fiskarar har funne det som skal vere vrakrestar frå eit fly ved den vesle øya Male. Andre TV-kanalar viste bilete av det som truleg er vrakrestar.

VRAKRESTAR: Redningsmannskapa undersøkjer det som skal vere vrakrestar frå flyet. Foto: Dita Alangkara / AP

Fire minutt

Flyet var av typen Boeing 737–500 og tilhøyrde det indonesiske lågprisselskapet Sriwijaya Air.

Det hadde rutenummer SJY 182, og mista kontakten med flygeleiarane like etter at det tok av frå Soekarno-Hatta-flyplassen i den indonesiske hovudstaden Jakarta, på veg til Pontianak på Borneo i Indonesia.

Det er ein flytur som normalt tar ca. 90 minutt. Størstedelen av turen går over Javasjøen.

Ifølgje Flightradar24 mista flyet meir enn 10.000 fots høgde på mindre enn eitt minutt, rundt fire minutt etter at det tok av klokka 14.36 lokal tid.

Slektningar av passasjerar på det sakna flyet er samla på Supadio-flyplassen i Pontianak på Borneo. Foto: LOUIS ANDERSON / AFP

62 menneske om bord

Adita Irawati, som er talsperson for det indonesiske transportdepartementet, seier at siste kontakt med flyet var klokka 14.40 lokal tid.

Det var 56 passasjerar og eit mannskap på seks om bord i flyet. Ti av passasjerane var born, ifølgje transportminister Budi Karya Sumadi. Det 26 år gamle flyet hadde plass til rundt 130 passasjerar.

Kart frå Flightradar24 som viser korleis flyet flaug i dei fire minutta frå avgang til det blei borte frå radaren. Foto: Flight Radar

Sriwaijaya Air-sjef Jefferson Irwin Jauwena fortel at det 26 år gamle flyet hadde gjennomført to flyturar tidlegare same dag.

– Ifølgje vedlikehaldsrapporten såg alt fint ut, og flyet var flygedyktig, sa Jauwena.

Som legg til at avgangen til flyet vart forsinka på grunn av dårleg ver, og ikkje på grunn av problem med flyet.

Fleire ulukker

29. oktober 2018 mista 189 menneske livet då eit 737 MAX 8-fly frå Lion Air styrta i Javasjøen 12 minutt etter avgang frå Jakarta. Flyet som no er sakna, er ikkje eit 737 MAX-fly.

I 2014 omkom 162 menneske då eit AirAsia-fly styrta i Indonesia.