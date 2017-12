Har erklært California som et katastrofeområde

Nesten 6000 brannmannskaper jobber nå på spreng for å få kontroll over de seks skogbrannene som herjer i delstaten, og 190.000 mennesker har blitt beordret til å forlate hjemmene sine, melder CNN.

Skogbrannene strekker seg fra Los Angeles til San Diego.

Ifølge California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire) har så mye som 647 kvadratkilometer med landområder sør i delstaten blitt svidd av som følge av brannene som startet tidligere denne uken.

Langvarig tørke og vinder på over 26 meter per sekund har ført til at flammene spre seg fort og nye branner oppstår. Ifølge CNN beveger brannen seg så raskt noen steder at hadde den oppstått i New York, ville hele Central Park vært oppslukt av flammer på 15 minutter.

Myndighetene har sendt ut et såkalt purpur-varsel, noe som aldri har skjedd før. Varselet betyr at det er ekstremt kritisk brann-vær som skyldes den fryktede tørre Santa Ana-vinden som gjør at brannene sprer seg på sekunder.

Eksplosive branner

En mindre skogbrann som i en uke har herjet noen kilometer nord for San Diego, eksploderte plutselig torsdag og la en trailerpark i den lille byen Fallbrook i aske, skriver NTB.

På noen få timer spredte brannen seg i det knusktørre landskapet og raste gjennom Rancho Monserate-nabolaget i Fallbrook, som er kjent for avokado-farmer og ridesentre. Tre mennesker ble skadet, og det er meldt om at flere hester døde i brannen.

Nord for LA

Nord for Los Angeles kjemper brannmannskapene fortsatt for å begrense en enorm brann som har rast i flere dager. Langs kysten mellom Ventura og Santa Barbara står flere mindre tettsteder i fare for å bli rammet av flammene etter at de hoppet over Highway 101.

– Vi kjørte gjennom en vegg av flammer. Jeg visste ikke om vi ville greie det. Jeg tråkket bare gassen i bånn og vet at vi kjørte i minst 160 kilometer i timen, kanskje mer, sier Wendy Frank etter at hun greide å redde hestene sine i det lille tettstedet Ojai i åsene opp fra kysten.