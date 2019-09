Har en forklaring på Loch Ness-monsteret

Det var i fjor at professor Neil Gemmell ledet en ekspedisjon til Loch Ness for å samle inn omtrent 200 vannprøver. I vannet flyter det arvemateriale fra livsformene som har innsjøen som hjem.

– Over tusen mennesker mener de har sett et monster. Kanskje det er noe her, sa Gemmell til nyhetsbyrået AFP mens han satt i en båt på innsjøen og samlet inn vann.

Nå har forskergruppen fra University of Otago i New Zealand analysert vannprøvene. De har generert fem hundre millioner DNA-sekvenser som er sammenlignet med det som finnes i databaser.

MANGE SPOR: Dette er nakkevirvler fra en dinosaur. De ble funnet ved Lock Ness. Innsjøen er omtrent 12.000 år gammel, og dinosaurene døde ut for 65 millioner år siden, men slike funn har forsterket troen på at det finnes «noe» i innsjøen. Foto: JEFF J MITCHELL / REUTERS

Gigantisk ål

For noen uker siden meldte Gemmell at de hadde kommet til en konklusjon.

– Ut fra de over tusen observasjonene, er det mulig å lage fire hypoteser om hva dette er, sa Gemmell til BBC.

– Gjennom vår forskning har vi greid å avfeie tre av dem. Da gjenstår det én hypotese som er plausibel, sa Gemmell.

Hva denne hypotesen er, og hvorfor den er plausibel, ble gjort offentlig kjent under en hendelse i den skotske landsbyen Drumnadrochit torsdag klokken 11 norsk tid.

– Det er ikke en dinosaur, det er ikke en gigantisk malle, hai eller en stør, men det kan være en stor ål, sa Gemmell under presentasjonen.

Store verdier

Omtrent 400.000 mennesker besøker Loch Ness hvert år. Turistene har i årtier bidratt med vesentlige verdier til den lokale økonomien.

Gjentatte ganger har det vært gjennomført ekspedisjoner til innsjøen for å lete etter monsteret. Det har vært tatt i bruk undervannsbåter og avanserte sensorsystemer. Konklusjonen de fleste trekker, er at ingenting uvanlig beveger seg i innsjøen.

FILMMONSTER: Kongsberg Maritime viste fram egenskapene til roboten Munin i 2016 ved å ta dette sonarbildet. Foto: Kongsberg Maritime

Det var resultatet også da en gruppe fra den britiske delen av Kongsberg Maritime testet ut den avanserte undervannsbåten Munin i Loch Ness i 2016.

De fant et monster, men det viste seg å være restene av et ni meter langt filmmonster som hadde sunket i sjøen etter innspillingen av filmen «The private life of Sherlock Holmes» i 1970.

MYE PENGER: Myten om monsteret gir mange besøkende og klingende mynt i kassen til de lokale bedriftseierne. Foto: RUSSELL CHEYNE

De negative resultatene har likevel ikke greid å avlive myten. Det er, som godt kjent, meget vanskelig å bevise at noe ikke eksisterer.

Eller som professor Gemmell sa under presentasjonen:

– Vi har ikke funnet bevis på at Loch Ness-monsteret finnes, men fravær av bevis er ikke bevis for fravær.