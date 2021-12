Har du ikke boosterdose og negativ test, ryker skiferien i Østerrike

Norge ble i går satt på en høyrisikoliste sammen med Danmark, Storbritannia og Nederland av den østerrikske regjeringen.

De fire landene er definert som et «virusvariantområde», på grunn av den sterke utbredelsen av omikron-mutasjonen.

Strengere regler for noen

Det betyr strengere innreiseregler for nordmenn, dansker, briter og nederlendere som har planlagt skiferie i de østerrikske alpene.

Kravene er at alle må fremvise et grønt koronapass med bevis på en boosterdose, altså at man har fått den tredje dosen med koronavaksine i tillegg til de to opprinnelige dosene. I tillegg MÅ man ha en negativ PCR-test, tatt i løpet av siste 72 timer, ifølge informasjon fra østerrikske myndigheter.

Alle voksne som ikke fyller disse kravene, må 10 dager i karantene. Det gjelder også dem som har gjennomgått covid-infeksjon, ifølge reglene.

Karantenen kan oppheves etter 5 dager ved en ny PCR-test med negativt resultat.

Innstrammingen i reglene for de fire landene gjelder fra 25. desember, altså 1. juledag.

Før dette tidspunktet gjelder bestemmelsene fra 20. desember; fremvisning av gyldig koronapass med de to ordinære vaksinedosene OG enten en boosterdose eller en negativ PCR-test.

Barn og ungdom kommer inn med test

Barn under 12 år er unntatt de strengere reglene så lenge de reiser sammen med voksne som tilfredsstiller kravene over.

Ungdom over 12 år og som er født 1. september 2006 og etter, trenger å få seg et Holiday Ninja Pass og en negativ PCR-test fra de siste 72 timene for å komme inn i landet. Underveis i oppholdet må de teste seg og føre resultatene inn i ninjapasset. Ungdomspasset skal brukes på hoteller, restauranter og i skiheiser.

Ungdom født før 1. september 2006 må vise at de er fullvaksinerte med to vaksinedoser og en fersk, negativ PCR-test eller to vaksinedoser pluss en boosterdose eller bevis på at de har gjennomgått covid-19-infeksjon med dato for friskmelding og en negativ PCR-test.

Sesongen i 2019 ble brått avbrutt for de europeiske skistedene. Og 2020 ble mer eller mindre borte i koronatiltak. Spørsmålet er hvordan det nå går. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Endrer for alle som ønsker

Flere reisebyråer har spesialisert seg på skiferier i Alpene. En av dem er STS Alpereiser, som arrangerer reiser fra flere land i Norden.

Nordmenn og dansker har nå andre regler å forholde seg til enn finner, svensker og islendere.

– Vi booker om alle reiser for de som ønsker det. Enten til Italia som ikke har de samme innreisekravene eller til et senere tidspunkt. De som ønsker får selvfølgelig sine reiser refundert, sier Hanna Bernvid, administrerende direktør i reisebyrået STS Alpereiser, til NRK.

Hanna Bernvid i STS Alpereiser er svensk og slipper dermed unna de nye og strengere reglene i Østerrike. Foto: STS Alpereiser

– Mange av våre reisende har allerede fått sin tredje vaksinedose og kan fortsatt reise inn til Østerrike, men ikke alle, sier Bernvid.

Hun følger godt med på hvilke regler som gjelder i hvilke land og sier de har forståelse for at Østerrike, som har og har hatt mye smitte, innfører strengere regler.

– Norge ligger noe etter i vaksineringen, her i Østerrike har de fleste fått sin tredje dose, sier Alpereiser-sjefen fra skibakken i Bad Gastein i Østerrike, hvor hun og familien er på juleferie.

Som svensk statsborger trenger hun ikke å følge samme kravene som nordmenn.

I Ischgl, hvor koronasmitten tok tak i Europa, er det nå påminnelser om god smittevernadferd. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Dårlige minner

Østerrike var gjennom sin fjerde nedstengning før jul. De nye innreisereglene er et forsøk på å bremse spredningen av omikron-varianten og ikke ødelegge det som er oppnådd gjennom de siste tre ukene.

Landet har dårlige erfaringer med skiferie og koronavirus.

Skistedet Ischgl fikk skylda for at koronaviruset eksploderte i en rekke land i Europa, inkludert Norge, i februar og mars 2019.

6170 skiturister fra 45 land skal ha blitt smittet etter å ha svingt seg i løypene og på barene i alpelandsbyen med kallenavnet «Alpenes Ibiza».

Spesielt fra en afterskibar spredde smitten seg gjennom en drikkelek som innebar at de festglade og øltørste turistene blåste i samme fløyte som kelnerne.

Bar Kitzloch i Ischgl ble episenteret for koronasmitten i Europa. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Slutt klokken 22

Mulig klok av skade innfører myndighetene stengetid klokken 22 for alle typer serveringssteder.

Kveldsstegningen gjelder fra 27. desember og til over nyttår.

For å komme inn på restauranter, kafeer og barer må gjestene vise frem koronapasset, som bekrefter vaksinering eller gjennomgått covid-19-infeksjon.

Det er også andre krav til dråpesmittebeskyttelse i Østerrike enn i Norge. Myndighetene krever at man bruker de såkalte FFP2-maskene.

I tillegg til de nasjonale reglene kommer lokale smittevernbestemmelser, som kan variere fra sted til sted.

Påminnelsene om å bruke riktig ansiktsmaske er godt synlig på skistedene i Østerrike. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Sveits åpner skistedene

I nabolandet Sveits åpner mange skisteder denne helgen.

– Utenlandske turister er velkomne så lenge de respekterer reglene i landet, sa helseminister Alain Berset på en pressekonferanse sist uke.

For å slippe inn må både vaksinerte og de som har hatt covid-19 legge frem en negativ test ved ankomst.

Deretter trengs bare et munnbind for å slippe inn i skiheisene og ut i slalåmløypene. Men fra og med mandag 20. desember var det bare fullvaksinerte eller personer som har hatt covid-19 som får slippe inn på restauranter og spisesteder.

Munnbind er blitt like nødvendig som hjelm og briller i slalåmbakkene i Europa. Her fra Courchevel i Frankrike. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Bot for juksepass

I Frankrike er landet – og skibakkene – stengt for turister som kommer fra Storbritannia på grunn av den store omikronsmitten der.

Men for andre skikjørere over 12 år holder det å legge fram et vaksinepass eller en negativ PCR-test som er mindre enn 24 timer gammel.

Vaksinepasset bør være ditt og det bør være ekte. Boten for å jukse er på 135 euro, eller 1350 kroner.

Også her må munnbindet på i heisen.

Fra 15. januar blir det krav om at alle skiturister over 18 må fått tredje vaksinedose for at vaksinepasset skal være gyldig, skriver Le Figaro.

