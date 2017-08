Har bare besatt 117 av 577 nøkkelstillinger

Energiminister Rick Perry er favoritt til å bli nominert til den ledige stillingen som minister for innenlandsk sikkerhet. Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Over et halvt år etter at Donald Trump overtok som president ligger administrasjonen hans langt «etter skjema» når det gjelder å fylle viktige stillinger.

Ifølge en oversikt fra Partnership for Public Service var bare 117 av 577 nøkkelstillinger besatt da Kongressen tok sommerferie sist torsdag.

Det er langt færre enn hans forgjengere hadde på tilsvarende tidspunkt i deres presidentperioder.

President Obama hadde for eksempel fått godkjent dobbelt så mange av sine nominerte på samme tidspunkt, 236 mot 117 for Trump.

Fyller 5000 stillinger

Regjeringsmøte i Det hvite hus 31. juli. Etter at John Kelly overtok som stabssjef mangler regjeringen en minister for innenlandsk sikkerhet. Foto: Evan Vucci / AP

Amerikanske presidenter fyller vanligvis rundt 5000 stillinger med politiske allierte når de inntar Det hvite hus.

Av disse er det 1242 der de nominerte må godkjennes av Senatet før de kan begynne i jobbene sine.

Partnership for Public Service har definert 577 nøkkelstillinger som inkluderer statssekretærer, direktoratsledere, ambassadører og andre viktige lederstillinger.

Dette er diplomatene som driver utenrikspolitikken, kommissærer som regulerer handel og økonomi, administratorer med ansvar for flyplass-sikkerhet og romfart og lederen for den neste folketellingen, skriver Guardian.

Resultatet er både at Trump-administrasjonen har problemer med å få satt ut sin politikk i livet, men også at deler av det amerikanske statsapparatet fungerer dårlig.

Skylder på hverandre

Det hvite hus og Demokratene skylder på hverandre når det gjelder hvem som har skylden forr at så få stillinger er besatt, skriver New York Times.

Presidentens tilhengere viser til at det i gjennomsnitt har tatt 54 dager fra presidenten nominerer en person til en stilling, til vedkommende er godkjent av Senatet.

Det mer enn en for tidligere presidenter som Obama (41 dager), Bush (35 dager) og Clinton (30 dager).

Demokratene viser på sin side til at Trump-administrasjonen har nominert langt færre en tidligere presidenter.

Rex Tillerson på en pressekonferanse i Utenriksdepartementet forrige tirsdag. Departementet mangler over 90 prosent av sine ledere, over et halvår etter at Trump tiltrådte. Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP

En analyse gjort av New York Times viser at Trump har nominert kandidater til 38 prosent av lederstillingene under ministernivå, mens tilsvarende tall for Obama var 78 prosent.

- Det har alltid gått sakte, men Trump beveger seg saktere enn en isbre, sier ekspert i politiske utnevnelser ved New York University, professor Paul C. Light.

Mangler nesten alle lederne

Verst er stillingen i utenriksdepartementet. Der er bare 23 av totalt 130 stillinger besatt.

Utenriksminister Rex Tillerson og hans statssekretær er på plass, men ellers mangler departementets nesten 70.000 ansatte alle sine toppledere.

Ingen av de seks undersekretærene er på plass, og det samme gjelder bare for én av 22 avdelingsledere (assistant secretaries).

Ubesatte stillinger i Utenriksdepartementet (pr. 3. august) Ekspandér faktaboks Utenriksminister: Besatt (Rex Tillerson)

Statssekretær: Besatt (John J. Sullivan)

Undersekretær for administrasjon: Nominert (Eric Ueland)

Undersekretær for nedrusting og internasjonal sikkerhet: Ikke nominert

Undersekretær for siviles sikkerhet, demokrati og menneskerettigheter: Ikke nominert

Undersekretær for økonomisk vekst, energi og miljø: Ikke nominert

Undersekretær for offentlig diplomati: Ikke nominert

Undersekretær for politiske spørsmål: Ikke nominert

Avdelingsleder (assistant secretary) for etterretning og forskning: Ikke nominert

Avdelingsleder for juridiske spørsmål: Nominert (Mary Kirtley Waters)

Avdelingsleder for nedrustning og våpenkontroll: Ikke nominert

Avdelingsleder for internasjonal sikkerhet og ikke-spredning: Ikke nominert

Avdelingsleder for politisk-militære forhold: Ikke nominert

Avdelingsleder for konflikter og stabiliserende operasjoner: Ikke nominert

Avdelingsleder for demokrati, menneskerettigheter og arbeid: Ikke nominert

Avdelingsleder for internasjonal narkotika- og kriminalitetsbekjempelse: Ikke nominert

Avdelingsleder for befolkning, flyktninger og migrasjon: Ikke nominert

Avdelingsleder for økonomi og forretningsliv: Ikke nominert

Avdelingsleder for energiressurser: Ikke nominert

Avdelingsleder for hav, samt internasjonale, miljø og vitenskapelige forhold: Ikke nominert

Avdelingsleder for konsulattjenester: Besatt (Carl C. Risch)

Avdelingsleder for diplomatisk sikkerhet: Ikke nominert

Avdelingsleder for Afrika: Ikke nominert

Avdelingsleder for Øst-Asia og Stillehavet: Ikke nominert

Avdelingsleder for Europa og Eurasia: Ikke nominert

Avdelingsleder for internasjonale organisasjoner: Ikke nominert

Avdelingsleder for Sør-Asia: Ikke nominert

Avdelingsleder for Midtøsten: Ikke nominert

Avdelingsleder for Vestlige halvkule: Ikke nominert

Avdelingsleder for utdanning og kultur: Ikke nominert

De aller fleste land - blant dem Norge - venter også på å få utvnevnt nye ambassadører.

Det er imidlertid ikke noe nytt, under president Obama tok det to og halvt år å få på plass en ny sjef for den amerikanske ambassaden i Oslo.

Ligger foran i justissektoren

På et område ligger imidlertid Trump langt foran sin forgjenger, skriver Business Insider.

Trumps største suksess i løpet av hans første halvår er utnevnelsen og senatsgodkjennelsen av Neil Gorsuch som ny høyesterettsdommer.

Også ellers i justisvesenet har Trump vært svært aktiv. Der Barack Obama i løpet av sine første seks måneder nominerte 22 dommere og statsadvokater, er tilsvarende tall for Trump hele 55.

Nesten alle dommerne som er utnevnt av Trump vil sitte på livstid. Den demokratiske senatoren og medlem av justiskomiteen, Chris Coons, mener Trump på denne måte vil påvirke det amerikanske samfunnet lenge etter at han har gått av som president.

– Dette blir den viktigste arven etter Trump-administrasjonen. Dommerne vil, på grunn av deres ungdom og konservatisme, ha stor innflytelse å amerikanske lov i flere tiår, sier Coons.

Dommere og statsadvokater nominert første halvår under henholdsvis Barack Obama og Donald Trump. Foto: Grafikk: Kristian Elster / NRK

Blokkerte Trump og tok ferie

Senatet, som må godkjenne de politiske utnevnelsene, tok sommerferie sist torsdag.

Amerikanske presidenter har muligheten til å utnevne folk mens Senatet ikke er samlet – såkalte «recess appointments» – som må godkjennes av Senatet når det samles igjen.

I praksis gjelder slike «ferieutnevnelser» til utgangen av neste kalenderår, og har vært en måte å få utnevnt folk som det ville ha vært vanskelig å få godkjent av Senatet.

Før Senatet tok ferie – en ferie som varer frem til 5. september – vedtok alle de 100 senatorene enstemmig en regel som fratar Trump muligheten til «ferieutnevnelser».

Dermed må de 106 som er nominert, men ennå ikke godkjent, vente minst en måned til før de kan begynne i jobbene sine.