Over teltduken på feltsykehuset der de jobber er det en konstant summelyd. Det er israelske droner som er i lufta over dem.

– Vi hører droner og eksplosjoner hele tiden. Det betyr som oftest at det kommer pasienter som trenger vår hjelp, sier kirurg Martin Nørgaard til TV-teamet NRK samarbeider med i Gaza.

Feltsykehuset ligger i Rafah, lengst sør på Gazastripen, der over 1 million internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt fra israelske angrep.

13 norske helsearbeidere er nå på plass i her. Fødselslege Ida McFadzean er en av dem.

Feltsykehuset ligger i Rafah, lengst sør på Gazastripen Foto: Jebril Abu Keiml / nrk

– Rafah blir stadig tømt for folk og det er derfor veldig viktig at vi er her for å ivareta deres behov for helsehjelp. Og det er et stort behov, forteller McFadzean.

Det har tatt fire uker å få på plass sykehuset.

De hvite teltene som er bygget på stranden står på rad og rekke, og er klare for pasienter.

Den første operasjonen på feltsykehuset var et vellykket keisersnitt, forteller fødselslegen.

– Kvinnen skulle hatt keisersnitt for en uke siden, men alle legene på sykehuset hennes hadde evakuert fra Rafah. Da måtte hun flykte med hele familien og finne et sykehus hvor hun kunne forløse barnet.

Over en halv million palestinere er fordrevet i Gaza etter at Israel har trappet opp krigen – hvorav nesten 450.000 har forlatt Rafah, opplyser FN.

Israelske soldater har rykket fram både i Rafah i sør og lenger nord på Gazastripen. Begge steder meldes det om gatekamper, og mennesker som flykter i full fart for å komme unna de israelske angrepene.

Mange frykter en fullskala bakkeinvasjon av Israelske styrker.

Krevende omstendigheter

Det er Norges Røde Kors som skal koordinere driften av feltsykehuset. Også Røde Kors i ti andre land samt Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) bidrar.

Sykehuset har 60 senger og kan gi helsehjelp til omtrent 200 mennesker om dagen i poliklinikken.

– Dette er kvinner som har bodd i hus, hatt komfortable liv, de har hatt jobber. Nå blir de tatt ut av hjemmene sine og må bo på stranden eller sanden. Det er veldig krevende omstendigheter. Du kan tenke deg å bo sånn når man nylig har fødd eller nylig operert.

Over en halv million palestinere er fordrevet i Gaza, og det er ventet en fullskala bakkeinvasjon i Rafah. Foto: Jebril Abu Keiml / NRK

Føder uten å gråte

I bakgrunnen høres det fortsatt den konstante summingen fra dronene som flyr over området.

– De lydene vi hører er en brøkdel av det mine kolleger og de som er i telt har opplevd. Jeg har kolleger som har vært oppe hele natten med barna sine som gråter og sier: Mamma, mamma kan du stoppe denne lyden.

Feltsykehuset har plass til over 200 pasienter, og har 60 sengeplasser. Foto: Jebril Abu Keiml / nrk

Flere av kvinnene er så preget av situasjonen de befinner seg i at de ikke reagerer under fødsel.

– Noen ganger føder de uten å gråte eller vise en mine. Noen har nettopp mistet sine menn, de uttrykker kanskje ikke så mye følelser. Andre uttrykker mye følelser. Sorgen av å miste et barn er likt, enten man er i Rafah eller Norge.