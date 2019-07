Håper smarttelefoner kan gi svar om flyulykke

Søndagens flyulykke i Umeå i Sverige som tok livet av åtte fallskjermhoppere og én pilot, utredes av den svenske havarikommisjonen. Etterforskerne gjør avhør av vitner, undersøker vraket og analyserer smarttelefoner om bord.

– Hva som har skjedd kan jeg ikke svare på ennå. Vi kommer til å transportere vraket til våre lokaler der vi kan undersøke det skritt for skritt. Dersom flyet er intakt vet vi at det ikke gikk i stykker i lufta, sier avdelingsleder Peter Swaffer ved den svenske havarikommisjonen til nyhetsbyrået TT.

Det finnes flere tenkelige årsaker til ulykken, for eksempel tekniske problemer eller hvordan passasjerene satt i flyet, ifølge Swaffer.

– Enten dreier det seg om menneskelige feil, at piloten ikke gjør som han skal, eller et teknisk problem som man ikke klarer å håndtere. Om flyet er maksimalt lastet så er det vanskeligere å utrede et teknisk problem, sier Swaffer.

Flyekspert Jan Ohlsson har sagt til Aftonbladet at vektforskyvning kan ha ført til rask endring av flyets tyngdepunkt og balanse, noe som igjen kan ha gjort at piloten mistet kontrollen. Ohlsson tror ikke at motorsvikt er en sannsynlig årsak.

Har ingen svart boks

Bare større fly har en svart boks som kan undersøkes etter ulykker. Men etterforskerne håper likevel å kunne hente ut teknisk informasjon fra vraket.

– Ofte kan vi hente ut informasjon fra smarttelefoner eller nettbrett om bord på flyet, som registrerer høyde og posisjon. Men de spiller jo ikke inn hva piloten har gjort eller hvordan motoren har gått, forklarer Swaffer.

Etter at hjelpemannskapet har gjort sitt er det havarikommisjonen som eier ulykkesstedet. Sammen med politiet forsøker de å finne ut hva som har skjedd, gjennom blant annet intervjuer av vitner på bakken.

Utredninger av ulykker pleier å ta mellom seks og 12 måneder. Ofte tar det lengre tid når etterforskerne må vente på informasjon fra flyprodusenter i andre land. Hvert år utredes omkring femten flyulykker av Statens havarikommisjon i Sverige, skriver SVT.