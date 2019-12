Håper ny teknologi kan stoppe ulovlig handel med dyr

Da tollerne på Heathrow flyplass i London sjekket koffertene til to tilfeldige passasjerer i februar 2014, fikk de seg litt av en overraskelse. Fra sokkene i kofferten stakk det ut noen små dyrebein. Beina tilhørte 13 øgler av typen San Salvador rock iguana

Utrolig nok hadde 12 av dyrene fra den svært kritiske arten overlevd flyturen.

– Det finnes bare 600 igjen av disse dyrene som lever i frihet på Bahamas. Dyrene i kofferten var på vei til en privat samler i Tyskland. Heldigvis greide vi å returnere dyrene til hjemlandet, sa Grant Miller som jobber for å hindre smugling av dyr over grensene til The Guardian.

Øglebein som stakk ut av sokker er ikke hverdagskost for tollerne på Heathrow flyplass. De 13 øglene som ble forsøkt smuglet videre hadde en antatt markedsverdi på 2,3 millioner kroner Foto: Tollvesenet Heathrow

Lukrativ handel

Smuglerforsøket er et godt eksempel på hvor langt enkelte er villig til å gå for å bryte loven for å skaffe seg truede dyrearter til samlingen sin. Mens noen bruker deler av dyrene til såkalt medisinsk bruk fortærer andre dyrene som eksotisk mat.

Ulovlig handel med dyreliv er nå den fjerde mest lukrative formen for handel i verden etter narkotika, våpen og menneskehandel. Og det er en handel som øker dramatisk. En rapport fra Interpol og FNs miljøprogram fra 2016 viser at det omsettes for nesten 200 milliarder norske kroner i året i ulovlig dyrehandel.

Ifølge den samme rapporten er konsekvensene av dette at mer enn en fjerdedel av verdens elefantbestand er drept i løpet av et tiår. Noen av verdens mest sårbare dyreliv, som neshorn og elefanter, blir drept i en takt som har vokst med mer enn 25 prosent hvert år det siste tiåret.

For første gangen siden 1970 tallet har også jakten på jaguaren økt. Både tenner, hud og bein fra dette kattedyret er svært ettertraktet i Kina til bruk i kinesisk tradisjonell medisin og for å lage eksotiske smykker.

Den kritisk truede Hvitkinngibbonen lever i Sørøst-Asia. Denne ungen på bare tre måneder ble oppdaget av Thailandsk politi som undersøkte kofferten til en passasjer som skulle fly første klasse til Dubai. Politiet fant i tillegg fire leoparder, flere ulike bjørner og apekatter i mannens bagasje. Foto: DAMIR SAGOLJ / Reuters

Teknologi mot smuglere

– Å finne måter å stoppe det omfattende tapet av disse dyrene er nå nå blitt et desperat problem, sier naturverner Tom Letessier til The Guardian.

Letessier har ledet en konferanse i London hvor eksperter ser på hvordan teknologi og forskning kan være løsningen på problemet.

Det er særlig viktige teknologiske fremskritt de siste årene innen overvåkning og sporing av fartøy som gir håp om at det skal bli lettere å avsløre dyresmuglerne.

– Ved å bruke droner kan man fly over skip hvor man mistenker at mannskapet driver ulovlig fiske. Det er f.eks. i dag et stort problem at det fanges Grårev haier og Terskel haier i Det indiske hav. Finnene til haiene kappes av og selges som mat på fester for de rike i sørøst asia, mens resten av haien dumpes i havet, sier Letessier.

Han mener en annen løsningen myndighetene i større grad nå kan ta i bruke er radar og satellittovervåkning fra verdensrommet. I tillleg kan det brukes varmesøkende kamera for å finne dyr som smuglerne prøver å gjemme bort.

En del av et beslag på 28 tonn elfenben fra 2014 i Hong Kong.Det tok opp til ett år å brenne opp opp støttennene fra elefantene. Hvor mange elefanter som gikk med i jakten på støttennene er ikke klart. Foto: TYRONE SIU / Reuters

Forskning og straff

I tillegg lager forskere stadig mer sofistikerte verktøy og spørsmålsteknikker for å forstå motivasjonen og omstendighetene som resulterer i ulovlig handel med dyr.

– Vi må ta sosiale og økonomiske faktorer med for å forstå og løse den ulovlige handelen med dyreliv både til sjøs og på land. Når vi i tillegg vet at den ulovlige handlene med dyreliv ofte er knyttet til organisert kriminalitet kan lokalbefolkningen ofte føle seg tvunget til å delta, sier marinbiolog Fran Cabada, til The Guardian.

Der siste årene har også straffene for ulovlig handel med dyr økt i håp om å avskrekke smuglere. De to kvinnelige smuglerne som ble tatt med øgler i kofferten på Heathrow flyplass i London. ble dømt til 12 måneders fengsel.