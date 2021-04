Håper isen skal redde vindruene fra frosten

Fransk vinindustri er stor og kjent. Hver vår går bekymrede druedyrkere og holder et våkent øye med kvikksølvet i termometeret. Denne våren har vært lunefull og mange har tydd til små bålfat eller fakler for å hjelpe vinstokkene gjennom kalde vårnetter.

Faklene lyser opp i natten. Fra vinmarker i Chablis. RTV

Is-kokong som beskytter

– Vi har erfart at is er mer effektiv. Det er mye jobb og det blir dyrt å tenne alle faklene. Dessuten forurenser de jo. Når vi vanner marken blir planetene kapslet inn og der inne holder temperaturen seg på null grader.

Pascal Sailley sier de først om noen uker vet hvor mye av avlingen som går tapt i år. Foto: Domaine Alain Geoffroy

Det sier Pascal Sailley når NRK-programmet Urix på Lørdag ringer for å høre hvordan det går siden vinteren plutselig ombestemte seg og dukket opp igjen nattetid i forrige uke.

Han forklarer at is-kokongen beskytter den skjøre spiren.

– Hvis det blir kaldere enn -6 grader hjelper ingen ting. Da fryser alt og vi kan ikke gjøre noe, sier Sailley.

Han er eksportsjef hos Domaine Alain Geoffroy i det kjente vindistriktet Chablis, sørøst for Paris. De har 55 hektar fylt med vinranker. For fire år siden mistet de 60 prosent av avlingen i vårfrosten. Nå frykter de at opptil halvparten av årets avling skal gå tapt.

Hos vinprodusenten Alain Geoffroy blir vinstokkene vannet når nattefrosten truer. Foto: Domaine Alain Geoffroy

Både kulde og varme

Men is og vann er altså ikke eneste mulighet. Både vinbønder og fruktdyrkere tyr til flammer for å redde avlingene sine. De siste nettene har de mange faklene lyst som tusener av små ildfluer i mørket.

Det er litt av en jobb å sette ut de små bålpannene når noen hundre hektar med vindruer står og skjelver i kulden. I flere landsbyer har hele befolkningen vært engasjert i redningsaksjonen, melder France 3.

I Mercurey bestemte Jean-Claude Theulot seg for at han ikke kunne redde alle druene.

– Vi konsentrerte oss om Chardonnay'en for de var kommet lengst, sier han.

Det må mange fakler og bålpanner til for å varme opp rundt vinrankene. Foto: Jeff Pachoud / AFP

Faren er ikke over

Her var det 28 varmegrader på dagtid den ene uka og minus 4 om natten en uke senere. Theulot er ikke alt for optimistisk. Det er enda for tidlig å gjøre opp regnskapet, men han frykter at så mye som 75 prosent av avlingen kan være tapt.

Det er en stor jobb å få tent alle faklene. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Vin- og fruktdyrkerne holder et våkent øye med temperaturen og ikke minst værmeldingen. Slik er det hver vår.

Og de er ikke bare avhengig av været, forklarer vinprodusenten i Chablis. De henter vann fra en liten innsjø i nærheten. Når NRK snakker med Pascal Sailley forteller han at reservoaret der bare holder til vanning i to netter til.

Så gjelder det å håpe på godt vær de neste ukene.

Først god uti mai er faren over.