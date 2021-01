Håper Demokratene vinner i Georgia: – Alt avhenger av oss

– Jeg har kommet hit for å vise min støtte og for å spre ordet om å stemme. Hver stemme teller, sier afrikansk-amerikanske Shalaine Torres som har møtt opp på et valgkamparrangement i regi av Demokratene sørstatsbyen Savannah i Georgia.

I dag avgjør delstaten hvem som vil kontrollere det amerikanske Senatet, og dermed hvor mye av politikken sin Joe Biden får gjennomført. Vinner de to demokratiske kandidatene i omvalget som skjer fordi ingen av kandidatene oppnådde over 50 prosent av stemmene i november, får demokratene nemlig flertall i både Senatet og Representantenes hus.

– Verdens øyne er rettet mot Georgia

Det avgjørende omvalget har satt søkelyset på delstatens mørke fortid med raseskille og mange her er spente på om det er den hvite kvinnelige milliardæren Kelly Loeffler eller den afrikansk-amerikanske presten Raphael Warnock, som er født i Savannah, vil komme seirende ut.

Georgia som de siste tiårene har vært republikansk, ble i år vunnet av Joe Biden. Et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene viser et utrolig jevnt valg om de to senatsplassene.

Torres har troa på seier til Warnock og demokratene. På det sosialt distanserte arrangementet der mange har møtt opp i biler sier hun at dette betyr mye for henne og innbyggerne her:

– Det er en sang om Georgia. «Georgia on my mind». Det er veldig viktig. Og jeg er glad for at vi lager historie. For nå avhenger alt av folket i Georgia, sier hun.

– Føler du at din stemme nå er viktigere enn noensinne?

– Ja, veldig. Alt avhenger av oss. Alt avhenger av oss når det gjelder hvordan ting vil endre seg i D.C, sier hun og forklarer at det derfor er så viktig at alle bruker stemmeretten.

Rekordmange har forhåndsstemt i det avgjørende valget i delstaten. På scenen er også ordføreren i Savannah, demokraten Van Johnson. Han er enig med Torres om betydningen av dette valget:

– Jeg tror det er veldig viktig for USAs framtid, sier han til NRK.

Ordfører Van Johnson sier til velgerne at de allerede vet hvem som er best for dem, men at de fremmøtte må gå ut og bruke stemmeretten Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Hvordan føles det at Gerogias stemme er så viktig for hvor mye makt Biden får?

– Det føles godt å være viktig. Det føles godt å bety noe. Og folk følger med på Savannah. De følger med på Georgia og jeg er veldig opprømt over det, sier ordføreren.

Kan få første svarte senator

Kampen om det andre setet til Senatet står mellom den republikanske senatoren David Perdue og den unge demokratiske utfordreren Jon Ossoff. Vinner demokratene begge seter, blir maktbalansen i det amerikanske Senatet 50–50. Dermed får visepresident Kamala Harris den avgjørende stemmen.

For Torres er det viktigste sakene justispolitikk, politibrutalitet og inntekt og minimumslønninger.

– Mange går gjennom vanskelige tider nå på grunn av koronaviruset, forklarer hun og mener mer må gjøres for å hjelpe USAs befolkning.

Georgia har i likhet med flere andre av sørstatene en lang historie med rasisme og forsøk på å innskrenke afrikansk-amerikaneres mulighet til å stemme.

– Vi vet hvem som er best for oss. Vi har en herfra i dette racet. Vi har en vi kjenner. En som vi kjenner, men enda viktigere: en som kjenner oss, sier ordføreren til menneskemengden som har møtt opp og understreker at de neste timene er avgjørende

– Stå i kø, fram til du har stemt, sier han.

Under presidentvalget i November ble myndighetene i Georgia beskyldt for å bevisst skremme bort velgere fra å stemme. I dag styres delstaten av den republikanske guvernøren Brian Kemp. Ingen afrikansk-amerikaner har noensinne blitt valgt til Senatet fra delstaten. En tredjedel av delstatens innbyggere er svarte. Og nettopp rasespørsmålet kan bli avgjørende for Joe Bidens fremtid som president.

Derfor mener også Torres det er spesielt viktig å bruke stemmeretten:

– Våre forfedre kjempet for at vi skulle få lov til å stemme. Og jeg sier at når vi ikke gjør det gjør vi urett mot våre røtter, forklarer hun.