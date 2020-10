Håp for England – viruset senker hastigheten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er Imperial College London som kommer med det som ser ut til å være gode nyheter for det hardt korona-prøvede folket. (PDF)

De testet 80.000 mennesker for å se hvor utbredd smitten er akkurat nå. Altså hvor stor andel av befolkningen som har smitten. Testingen foregikk i perioden 18. til 26. september. Svaret var at omtrent én av 200 hadde viruset i seg.

Det gir solide tall inn i utregningen av smittetakten. Forskerne anslår at det såkalte «R-tallet» nå er 1,1. Det betyr at smitten vokser, men bare litt. Nedgangen er stor fra forrige anslag, som sa tallet var 1,7.

Det du trenger å vite om tallet R

Nye tiltak

Strenge smitteverntiltak i landet ble opphevet i juni, men myndighetene har i de siste ukene gjeninnført en rekke tiltak. Blant annet må pubene må stenge tidligere, og folk får bare samles i grupper på seks i private sammenheng.

De fattige har de hardeste restriksjonene. Bildet er tatt i byen Durham i den nordøstlige delen av landet. Smitten har spredd seg raskt i den mer økonomisk utarmede delen av England. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Vi er inne i en kritisk fase. Det er fortsatt for tidlig å si om dette vil virke, sa den britiske statsministeren Boris Johnson på en pressekonferanse onsdag. Han ba folk følge reglene.

Pressekonferansen ble holdt før de nye resultatene ble offentlig kjent.

Johnson la til at han ikke vil nøle med å innføre ytterligere tiltak om det skulle bli nødvendig.

Antallet nye smittetilfeller i England var onsdag noe lavere enn foregående døgn, da det ble meldt om 7143 smittede. Det tallet var det høyeste på ett døgn til nå i pandemien

453.264 personer har hittil fått påvist koronasmitte i Storbritannia. Viruset har ifølge myndighetene kostet 42.143 menneskeliv, det høyeste dødstallet i Europa.

Veldig mange har viruset

Selv om den nye rapporten gir håp i kampen mot viruset, viser den også at den mikroskopiske fienden har et hardt grep om den engelske befolkningen.

– Våre funn gir en pekepinn på at veksten bremser opp, men samtidig viser den at det aldri før har vært så mange registrert aktivt smittede, sier lederen for forskergruppen, Paul Elliott i en uttalelse.

– Dette forsterker behovet for tiltak, og at folk følger disse tiltakene, legger Elliott til.

Relativt få som dør. Kurven i grafen viser antall døde per dag i Storbritannia i løpet av pandemien. Foto: Financial Times

Få dør

I likhet med de andre europeiske landene som nå går gjennom det som kalles «Den andre bølgen», er det relativt få i England som dør av viruset.

Worldometers registrerte 71 dødsfall onsdag for hele Storbritannia. En av hovedgrunnene til de lave dødstallene i forhold til antall smittede, er at mange yngre med lav risiko nå blir testet og registrert. Det skjedde i liten grad under toppen av epidemien da nær tusen mennesker døde i døgnet i Storbritannia.

I England er det også slik nå at smitten har den høyeste utbredelsen blant de yngre. Én av hundre i aldersgruppen 18 til 24 hadde viruset i kroppen i de ni dagene undersøkelsen ble gjennomført.

Grevinne av Cambridge, Cathrine, er 38 år gammel. Blant de yngre i England er det stor utbredelse av viruset, men undersøkelsen viser at det nå også når de eldre, og mer sårbare, gruppene. Foto: Chris Jackson / AFP

Sprer seg til de eldre

Det undersøkelsen også viser, og som kan få betydning for antall døde, er at smitten nå absolutt er til stede blant de eldre.

– Utbredelsen blant de over 65 har sjudoblet seg siden den forrige undersøkelsen, skriver forskerne i rapporten.

Undersøkelsen som ble publisert natt til torsdag, er den femte i rekken. Da den fjerde ble gjennomført i perioden 22. august til 7. september, hadde 0,04 prosent av de over 65 år viruset. Dette har nå økt til 0,29 prosent.

Risikoen for å dø av viruset øker betraktelig med alder. I England er dødsrisikoen for 65 til 75 åringene 3,1 prosent. Dette stiger til hele 11,6 prosent for de over 75 år. Det viser tall som er publisert i Nature.