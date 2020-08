Hans personlige tragedier kan lede ham til triumf

– Vil du bli president?

Joe Biden ristet på hodet. Han hadde akkurat blitt senator i Delaware i 1972, da en elev ved Holy Rosary stilte ham spørsmålet. Tilbake på den gamle katolske skolen hvor han selv hadde gått som barn, gjaldt det å opptre som ventet av en ung senator.

Ydmyk.

«Å, nei, nei», skal Biden ha svart.

Da tok en av nonnene ordet, og trakk frem en gammel stil.

«Å, Joey Biden», skal hun ha sagt.

Stilen var signert 7 år gamle Joe Biden. I den erklærte gutten at han ville bli president.

Joe Biden som nyvalgt senator i Washington, D.C. 12. desember 1972. Seks dager senere skulle han miste sin kone og datter i en bilulykke og bli alenefar til sønnene Hunter og Beau. Foto: Henry Griffin

Vil lede et land i krise

3. november bestemmer amerikanerne om det blir hans skjebne.

For det er skjebnen Joe Biden sier at han forholder seg til nå. Som han tror på. Etter et liv fylt med dramatiske opp- og nedturer.

Hans håndtering av sine personlige tragedier trekkes nå frem som kanskje hans sterkeste kort på hånden, konfrontert med oppgaven med å skulle forene en nasjon i krise.

I kveld vil han fortelle hvordan han vil gjøre det, når han taler som Demokratenes presidentkandidat under landsmøtet.

Joe Biden måtte avlegge eden som ny senator fra Delaware i januar 1973 på sykehuset der sønnene Beau og Hunter fikk behandling etter bilulykken før jul. Foto: BH

Fant kjærligheten på Bahamas

Han skal ha fått øye på henne i 1964 utenfor det ærverdige hotellet British Colonial på Bahamas.

Neilia Hunter. Kvinnen som skulle bli hans første kone og mor til deres tre barn Hunter, Beau og Naomi.

Hun som på vei for å handle juletre med deres tre barn i 1972, rett etter at drømmen hans om å bli senator var gått i oppfyllelse, skulle havne i en fatal bilulykke.

Både Neilia og lille Naomi på ett år mistet livet.

Med datteren Ashley på armen avla Joe Biden eden igjen i 1985, til den gang visepresident George Bush, mens barna Hunter og Beau holdt bibelen. Foto: Lana Harris

Joe Biden var 21 år da han så Neilia Hunter fra New York på en strand kun for hotellets gjester på Bahamas, og snek til seg et av hotellets håndklær for å komme nærmere. For å introdusere seg.

– Han skal bli senator innen han er 30 år, skal Neilia ha fortalt sine venner etterpå, og lagt til:

– Og han skal bli president i USA.

Som nygifte skaffet de seg en valp som fikk navnet Senator, og da Joe fylte 29 år var han blitt senator.

Verken Neilia, Naomi eller Beau skulle få oppleve å se ham ta scenen som Demokratenes presidentkandidat.

Det skulle først skje på tredje forsøket. Han lyktes verken i 1987 eller 2008. Men i år er tiden hans, og som makker har han valgt Kamala Harris.

Som livsledsager ble det Jill Biden som skulle fylle tomrommet etter Neilia, for både Joe og sønnene.

Joe og konen Jill Biden 24. september 1987, da han trakk seg fra kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat. Foto: Joe Biden / Ap

Møtte den ni år yngre Jill

I 1975 møtte enkemannen Joe den ni år yngre Jill, som i 1977 ble hans andre kone.

Hun ble stemor til Beau og Hunter, og i 1981 fikk de datteren Ashley.

Nå har de to holdt sammen i over 40 år, men et nytt hardt slag rammet familien i 2015.

Beau Biden var 46 år gammel, godt gift og far til to små da han ble rammet av hjernekreft og døde. Før sykdommen rammet ham, trodde Joe Biden at det kanskje var sønnen og ikke ham selv som til sist ville bli presidentkandidat.

Ashley Biden sammen med faren Joe under et valgkamparrangement i februar. Datteren har levd et mer tilbaketrukket liv enn sine eldre brødre, men vil etter alt å dømme bli mer synlig dersom foreldrene blir landets nye presidentpar. Foto: Matt Rourke / Matt Rourke

– Jeg var aldri en aktivist

Hans fulle navn er Joseph Robinette Biden Jr.

Født 20. november 1942 i Scranton i Pennsylvania, og oppvokst i en katolsk middelklassefamilie.

Da han var 11 år flyttet familien til Delaware, der han siden skulle vinne innbyggernes tillit og bli deres senator.

Joe Biden i 1984 på TV-kanalen NBC's program «Face the Nation». Foto: Anonymous

Han lot ikke skjegget gro og fylte ikke klesskapet med batikk-skjorter da blomsterbarna på 1960-tallet fylte amerikanske parker og gjorde hippiebevegelsen internasjonal.

– Jeg var aldri en aktivist, skal Joe Biden ha sagt i 1987.

Det var første gang han forsøkte å bli Demokratenes presidentkandidat.

– Jeg deltok ikke i marsjen fra Selma. Vietnam var ikke sentralt i mine college-dager. Jeg var et middelklassebarn i en allværsjakke, sa Biden da.

Siden har et langt liv i politikken, med en ofte sleivete tone, ført med seg en del flauser for Joe Bidens del.

Joe og Jill Biden i august. Foto: OLIVIER DOULIERY

Ikke imponert i utenrikspolitikken

Det er særlig i utenrikspolitikken Biden ikke har imponert. Han «har tatt feil om så godt som alle viktige utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål de siste fire tiårene», ifølge Robert Gates.

Han var forsvarsminister under både republikaneren George W. Bush og demokraten Barack Obama.

I 1991 stemte Biden mot Gulfkrigen, da USA samlet en bred internasjonal koalisjon som ble sett på som en suksess med amerikanske øyne.

Biden stemte så for Irak-krigen i 2003, som det senere ble avslørt ble startet på feil premisser.

Joe Biden har siden sagt at han angrer på begge beslutningene.

Han var mot å sende flere soldater til Irak og Afghanistan, og ville dele Irak opp i autonome regioner, til tross for at irakerne selv ikke ønsket dette.

Ikke minst var han mot raidet som avslørte og drepte Osama bin Laden i 2011, en av Barack Obamas synligste seire.

Joe Biden var visepresident under president Barack Obama. Foto: NICHOLAS KAMM

Hunter Biden, Ukraina og riksrettssaken

I fjor havnet Biden-familien i søkelyset under riksrettssaken mot Donald Trump.

Den ble startet etter at president Trump hadde bedt Ukrainas statsminister om å etterforske Joe Biden og sønnen Hunter.

I sentrum sto Hunter Bidens tidligere styreverv i det ukrainske gasselskapet Burisma. En god stilling han holdt, samtidig som Joe Biden var USAs visepresident og ledet USAs samtaler med Ukraina.

Det er ingen som har påvist noen ulovlig innblanding fra Bidens side, men flere republikanere, blant annet Donald Trump, anklager likevel Biden for korrupsjon.

Joe og Hunter Biden under et idrettsarrangement i 2010. Foto: Jonathan Ernst

#Metoo og Anita Hill

Presidentkandidatens glede over å klemme og stryke på jenter og kvinner har fått økt oppmerksomhet, etter at metoo-bevegelsen skjøt fart og kvinner over hele verden snakket ut om uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep.

Biden har blant annet fått kritikk for hvordan han behandlet juristen Anita Hill i sin tid.

I 1991 anklaget hun nåværende høyesterettsdommer Clarence Thomas for seksuell trakassering.

Joe Biden under utspørringen av Clarence Thomas før han ble utnevnt til høyesterettsdommer. Anita Hill anklaget Thomas for seksuell trakassering. Foto: Greg Gibson / Greg Gibson

Ville ikke gjort det samme i dag

Senatets justiskomite, der det bare var menn, ble ledet av Biden. Han ble beskrevet som svært tøff mot Hill da han spurte henne ut.

Biden ba heller ingen andre kvinner om å vitne.

Siden har Joe Biden beklaget oppførselen overfor Hill, og sagt han ikke ville sagt og gjort det samme i dag.

I mars i år anklaget Tara Reade, som jobbet for Biden på 1990-tallet, Joe Biden for voldtekt. Biden har avvist anklagene.

Jill Biden sammen med ektemannen Joe. 69-åringen satser nå alt på å bli USAs neste førstedame. Foto: CARLOS BARRIA

Bidens fordeler og ulemper

Bidens største fordel i kampen om å få nøkkelen til Det hvite hus er erfaring, mener seniorforsker ved Norce forskningssenter Hilmar Mjelde.

– I skarp kontrast til Trump vet han hvordan statsapparatet fungerer. De mest kompetente presidentene er yrkespolitikere, som Franklin Roosevelt og Lyndon B. Johnson. Trump har vist på dramatisk vis hvor ille det kan gå når presidenten mangler elementær presidensiell lederkompetanse, og ikke har brydd seg om å lære det heller, sier Mjelde til NRK.

Han mener «statsmann-imaget» også taler til Bidens fordel i en prøvet tid for USA.

– Bidens kandidatur er et ekko av Warren Hardings «Tilbake til det normale»-budskap i 1920-valget, sier Mjelde.

– Akkurat i år kan Bidens trauste lovnad om kompetanse, ro og anstendighet virke ganske så attraktivt. En president Biden vil være som en beroligende Gerald Ford etter Nixon, mener Mjelde.

Jill og Joe Biden på scenen sammen med Kamala Harris og ektemannen Douglas Emhoff, etter at det ble klart at Harris blir Bidens visepresidentkandidat til høstens valg. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Alderen allerede et hinder

Ulempen er åpenbar, og stor, mener Mjelde. Joe Biden fyller 78 år etter valget i november. Det er derfor usikkert om han vil kunne stille til en andre runde om fire år.

– Han er simpelthen for gammel til å være president. Ved en eventuell innsettelse vil han være eldre enn Reagan var da han gikk av etter to perioder. Man risikerer at Biden ikke henger med i svingene når krisene kommer, som de unngåelig vil. Dette viser historien med for eksempel Woodrow Wilson og Ronald Reagan, som begge slet med helsen på slutten av presidentskapet, mener Mjelde.

Mjelde viser til at man så en helt annen Joe Biden i tidligere valgkamper og debatter.

– Det er bare til å sammenligne Bidens debatter mot Sarah Palin i 2008 og Paul Ryan i 2012, med primærvalgkampdebattene 2019 og 2020. De viser klart at Biden ikke er så kvikk som han var. Han er ikke dement, men han er preget av alderen, og det er helt naturlig, avslutter Hilmar Mjelde.