Hang under skiheisen i sju minutter

Mandag denne uken skjedde det igjen på skistedet Sundance Resort i Rocky Mountains.

En gutt ble hengende fast under skiheisen etter en stropp på ryggsekken.

Clint Ashmead var vitne til det som skjedde og sa at alle som sto rundt ikke trodde det de så.

– Vi var alle bekymret, ikke bare for at han skulle falle ned, men også for at han kunne bli kvalt av stroppen, sier Ashmead til Ap.

Ble filmet av faren

Selv om hang i løse luften, så gutten ut til å ha nervene under kontroll.

Han fikk sparket av seg skiene og kvittet seg med stavene.

Etter litt tid kom to personer til med en stige og hjalp ham ned, uten at han var blitt fysisk skadd.