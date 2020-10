Handelskrigen med Kina gjør at han dropper Trump

Sju av ti bønder stemte på Donald Trump i 2016. Slik blir det neppe denne gangen.

Kina svarte nemlig på Trumps straffetoll på stål og aluminium med å legge ekstra toll på en del amerikanske landbruksvarer. Det førte til en kraftig nedgang i eksporten til Kina.

– Det var et kutt på 25 prosent i verdien av soyabønnene mine over natta. Men det var bare halve historien. Kjemikalier, redskaper – mye av det jeg kjøper til driften av gården gikk opp 20 prosent i pris. Så handelskrigen betød over 40 prosent reduksjon i overskuddet, forteller Rick Telesz.

Vi har kjørt ut på et av jordene hvor soyabønnene står klare til å bli høstet.

90 prosent av det Rick planter her går til Kina, resten bruker han til dyrefor. Foreløpig klarer han seg bra, fordi bøndene er blitt kompensert for kuttet i eksporten.

Rick Telesz hadde tenkt å høste soyabønnene for et par dager siden. Men så kom regnet, og nå er han avhengig av en dag med sol før avlingen kan tas i hus. Foto: Gro Holm / NRK

– Trump forsøker å kjøpe bøndene

Presidenten har brukt rundt 275 milliarder norske kroner til å subsidiere bøndene som følge av handelskrigen med Kina.

– Trump forsøker å kjøpe stemmene våre. Hvis han vinner presidentvalget, trenger han ikke lenger de stemmene. Da vil også subsidene forsvinne, og mange familiegårder vil gå konkurs, sier Rick.

Trumps subsidier var nemlig avgjørende for at mange bønder kunne fortsette. For Rick utgjør de for øyeblikket 40 prosent av inntekten.

Rick har fortsatt 75 kyr på gården. De fleste er melkekyr, men en del går til kjøttproduksjon. Foto: Gro Holmm / NRK

Men han er irritert over at skattebetalerne må betalte for subsidier som bare skyldes feil politikk.

– Hvis det ikke hadde vært for handelskrigen, så hadde Kina fortsatt betalt meg en god pris for soyabønnene, presiserer Rick.

Det var handelskrigen som fikk ham til å bestemme seg for Joe Biden. Men i 2016 stemte han entusiastisk på Donald Trump.

Telesz produserer også andre ting enn soyabønner. En av disse siloene rommer høy til kyrne, resten er lagre for mais. Foto: Gro Holm / NRK

Likte det Trump sa om «å drenere myra»

– Det tok ikke lang tid før jeg innså at fyren er en klovn. Men til å begynne med likte jeg det han sa om «å drenere myra» i Washington, D.C.

For mange bønder ga det gode assosiasjoner. Mange av dem føler seg lite forstått av elitene i hovedstaden. Trump var en «helvetes god selger».

Men Rick Telesz mener koronapandemien har forsterket inntrykket av at det ikke dreier seg om «Amerika først», men om «Trump først».

Støtte fra familien

Det er fortsatt faren Frank som bor nærmest driftsbygningene på gården. Han mangler et bein, så Rick setter fram en stol i garasjen slik at vi kan sitte og prate.

Tidligere var det faren Frank (t.v.) som drev gården. Rick er tredje generasjon på en eiendom bestefaren kjøpte i 1949. Foto: Gro Holm / NRK

– Jeg er enig med sønnen min. Han er modig, sier Frank.

Han tror kanskje én av ti bønder i fylket vil stemme på Biden, ikke flere. I hagene og i utkanten av jordene på nabogårdene er det langt flere skilt med Trumps navn enn med Bidens.

– Men om jeg ikke overbeviser så mange andre bønder, så kanskje konene deres, mener Rick.

Nasjonal kjendis

Han er dessuten blitt nasjonal kjendis, etter at han ble invitert til å tale på Demokratenes digitale landsmøte.

CNN og flere lokale TV-stasjoner har vært på gården hans. En TV-gjeng var på gården i fire dager for å lage TV-reklame for Biden og demokratene. Han har også møtt Biden personlig.

Gården på 2830 dekar drives fortsatt som en familiefarm, uten innleid arbeidskraft. Onkelen Tom Telesz (t.h.) på 73 har det daglige ansvaret for å drive inn kyrne fra beite. Men det skjer ikke lenger til fots. Foto: Gro Holm / NRK

– Ikke alle bønder har møtt presidenten. Eller for å være sikker, en tidligere visepresident. Han forstår oss, sier Rick.

Det er nettopp det som er gjennomgangsmelodien blant mange godt voksne velgere som sier de vil stemme på Biden, «han forstår oss, han er en av oss».

Den sosiale avstanden kjennes mindre enn den var til Hillary Clinton.

Men avstanden mellom Trump og Biden på målingene er ikke større enn den var mellom Trump og Clinton på dette tidspunktet i 2016.