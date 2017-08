Han vil hindre vold med malerkosten i Kenya

Tirsdag kveld har den sittende presidenten fått en liten ledelsen i opptellingen etter valget.

– Jeg tror at kunstnere på et vis er mektigere enn politikere, sier Solomon Muyondo.

Han har malt flere hundre fredsbudskap i slummen Kibera de siste ukene. Muyondo vet at valg kan bety bråk i slumområdet som er et av Afrikas største.

– Jeg begynte å male da det smalt etter valget for ti år siden. Den gangen ble mange drept i gatene her, sier kunstneren som kaller seg for «Solo 7».

Det er frykt i Kenya for at dagens valg skal føre til uro og vold, spesielt i slumområder som Kibera.

Folk her kjenner på fattigdommens fortvilelse. I Kibera stemmer de fleste på opposisjonslederen Raila Odinga. Hvis han taper, er det fare for vold i dette området.

– Alt kan skje etter at valgresultatet blir annonsert, sier Muyondo. Han frykter at den som taper valget ikke vil godta resultatet.

Kenyatta leder

Tirsdag morgen var det lange køer utenfor valglokalene i Kenya. Det er ikke ventet at resultatet vil være klart før onsdag eller torsdag, men tirsdag ettermiddag hadde den sittende presidenten, Uhuru Kenyatta, fått et lite forsprang på Raila Odinga.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har Kenyatta fått 58 prosent av stemmene når 5.455 av 40.883 valglokaler er telt opp.

Meningsmålinger som ble publisert forrige uke, ga indikasjoner på at valget vil bli svært jevnt.

Forrige gang det var valg i Kenya, i 2013, vant Kenyatta, sønn av Kenyas landsfader Jomo Kenyatta. Da fikk han litt over 50 prosent av stemmene i første valgomgang.

«Bevar freden i Kibera» er ett av mange fredsbudskap fra gatekunstneren Solo 7. Foto: Christine Præsttun / NRK

– Fiender blir venner

Gatekunstneren Solomon Muyondo kan ikke gå mange meterne i Kiberas gater, før noen klapper ham på skulderen. Folk roper «Solo, Solo» og smiler.

– Alle kjenner Solo og liker det han gjør. Han får fiender til å bli venner, sier Patrick China som har kjent til gatekunstneren siden volden brøt ut i 2007.

Da mistet over 1.000 mennesker livet da volden brøt ut etter valget. Det året tapte Odinga for Mwai Kibaki, den daværende sittende presidenten.

Muyondo selv har ikke hatt tid til å ta pauser i dag, og han vil ikke gi seg før han vet hvordan dette går.

– Jeg holder meg til hovedgatene der jeg vet at folk kan komme ut for å protestere. Mitt håp er at de tenker seg om, når de ser budskapet mitt, sier han.