– Då han blei fødd, var han så liten at det såg ut som at han ville gå i stykke om eg tok på han, eg var så bekymra, fortel mora Toshiko Sekino til pressa.

Sonen vog berre 258 gram og var 22 centimeter lang då han kom til verda for eit halvt år sidan.

Han blei forløyst med keisarsnitt 1. oktober, berre 24 veker og fem dagar inn i svangerskapet, då mora fekk høgt blodtrykk.

Mora fortel at ho grein mykje og var svært bekymra fordi sonen var så skjør og hadde gjennomsiktig hud.

For tidlig fødte barn Ekspandér faktaboks Barn regnes som for tidlig fødte hvis de fødes etter uke 22 av svangerskapet og før utgangen av 37. svangerskapsuke, altså minst tre uker før beregnet termin.

Rundt 5 prosent av alle svangerskap ender med for tidlig fødsel.

Antallet for tidlige fødsler i Norge er noenlunde stabil. I 2016 ble det registrert 3368 fødsler (5,2 prosent) mellom fullgått uke 24 og 36.

Nedre grense for når et nyfødt barn er levedyktig, angis å være ca 24 uker eller 400-500 g vekt. Mer enn halvparten av barn med fødselsvekt mellom 750 og 1000 g (tilsvarende 25-27 uker), vil overleve.

Muligheten for overlevelse blir bedre jo lengre svangerskapet varer.

Premature barn har ofte flere komplikasjoner enn barn født ved termin.

Eksempel på komplikasjoner er oksygenmangel under fødselen, hjerneblødning og dårlig lungemodning som fører til et syndrom med lungesvikt.

For tidlig fødte barn er oftere syke og har oftere infeksjoner. Infeksjoner er ofte grunnen til at fødselen har satt i gang for tidlig.

Fordi leveren er umoden og ikke fungerer som normalt ennå, har premature barn ofte gulsott. Avvikende leie er også vanligere og kan gjøre fødselen vanskelig.

Kilde: Store Norske Leksikon, Norsk helseinformasjon

Mora takkar sjukehuset

Ryusuke, som han blei kalla, blei teken hand om på ei nyføddavdeling på Naganos barnesjukehus, der han fekk mat via sonde og stundom tilført morsmjølk med bomullspinne.

Påskeaftan får han endeleg reise heim frå sjukehuset.

– No drikk han melk. Vi kan bade han. Eg er glad for å sjå at han veks kvar dag, takka vere den særskilde behandlinga han har fått her, seier mora.

Toshiko Sekino var svært bekymra for sonen då han blei fødd for seks månader sidan. Foto: Kyodo News / AP

Ein av legane, Takehiko Hiroma, er svært glad for at det har gått så bra med den vesle guten.

– Det var vanskeleg å behandle han, fordi blodårene rett etter fødselen var for tynne for å gi intravenøst drypp, seier Hiroma, ifølgje nyheitsbyrået Kyodo.

Den minste overlevande guten

Ryusuke er truleg den minste guten i verda som har overlevd tidleg fødsel. Den førre «rekordhaldaren» blei fødd i Japan to månader før han, og vog 268 gram.

Overlevingsraten for svært små babyar er mykje lågare for gutar enn for jenter.

Den minste jenta som har overlevd, er ei tysk jente som vog 252 gram då ho blei fødd i 2015, ifølgje universitetet i Iowa i USA. Dei fører register over verdas minste overlevande babyar.