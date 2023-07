Han var Putins mann i Ukraina – så utfordret han presidenten

– Tross alt var det jeg som trakk avtrekkeren som startet krigen. Krigshjulet, som fortsatt spinner, ble introdusert av vår avdeling, sa Igor Girkin til den nasjonalistiske avisen Zaftra høsten 2014.

Girkin var raskt ute og tok på seg æren for å ha startet og ledet kampene mot ukrainske myndigheter.

Kjent under kallenavnet Strelkov (Skytteren), var Girkin en av Kremls mest effektive offiserer i starten av Ukraina-krigen i 2014.

Foto: Dmitry Lovetsky / AP

Men fredag, 21. juli i år, skjedde det noe overraskende.

Tidlig om morgenen tok flere russiske sikkerhetsagenter seg inn i Girkins hjem i Moskva.

Han var arrestert for «å oppfordre til ekstremistiske handlinger på internett», ble hans kone, Miroslava Reginskaya, fortalt. Det skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

Men Girkin har hele tiden støttet krigen i Ukraina. Så hvorfor arresterer russiske myndigheter nå en av landets mest kjente veteraner?

Ledet separatistene

Med bakgrunn som KGB-offiser i det russiske militæret, skal Girkin ha tjenestegjort blant annet i Tsjetsjenia, Transdnjestr og Serbia.

Likevel var det ikke før våren 2014, at offiseren ble kjent for verden.

For mens Russlands «små, grønne menn» inntok Krim-halvøya, ledet Girkin en grupper opprørere for å ta Slavjansk i Øst-Ukraina.

De tapte slaget om Slavjansk, men klarte likevel å opprette to utbryterrepublikker.

Foto: Bulent Kilic / AFP

I intervjuer tok han æren for å lede kampen mot ukrainske myndigheter.

Girkin ledet separatistene både i Donetsk og Luhansk. De to byene var arenaer for brutale kamper sentrale allerede i 2014. Han ble senere forsvarsminister for opprørsrepublikkene.

Samtidig ble han anklaget for å dirigere kidnappinger, tortur og drap – i strid med folkeretten.

Disse fire mennene fra Ukraina og Russland er dømt for å stå bak nedskytingen av et passasjerfly over Ukraina i 2014. Foto: EVA PLEVIER / Reuters

Girkin er også dømt for drapet på 298 mennesker, etter nedskytingen av et malaysisk passasjerfly over Øst-Ukraina i 2014.

I august 2014 trakk han seg som leder. Dernest flyttet han til Russlands hovedstad, Moskva.

Ubeleilig for Kreml

Fra å være Kremls mann i Øst-Ukraina, inntok Girkin rollen som regimekritiker. Og det er særlig Russlands manglende seier i Ukraina, han har kritisert.

En ubeleilig figur for Kreml. Slik beskrev han seg selv i et intervju med The Guardian:

– De vet ikke hva de skal gjøre med meg. Er jeg en helt eller en terrorist?

Foto: Sergei Karpukhin / Reuters

Han solgte medaljene han ble tildelt for rollen sin i krigen. Pengenød og manglende respekt for Russlands president Vladimir Putin var grunnen, uttalte han på sin Vkontakte i mars 2019.

Fra sin leilighet i Moskva har Girkin publisert en rekke videoer på ulike sosiale medier. Blant annet Telegram, hvor han har nær 900.000 følgere.

Han har kalt Putin for blant annet en «amerikansk prostituert» og kritisert den russiske hæren for dårlige resultater i Ukraina.

De sinte patrioter

De siste månedene har Girkin økt kritikken mot Russlands regjering og landets militære ledere.

I mai i år var han med å etablere det ultranasjonalistiske, politiske bevegelsen «Sinte patrioter».

De sinte patriotene skal redde Russland fra det Girkin omtaler som «systemuro». Uro han hevder skyldes dårlige militære resultater i Ukraina.

Girkin tok også til orde for å ta over Putins embete som president.

Foto: Reuters

Da han ble spurt av Reuters' journalist om han var naiv for å starte en politisk bevegelse uten samtykke fra Kreml, svarte Girkin:

– Jeg håper du ikke vil kalle meg en naiv person.

Resultat av Wagners mytteri

Men kritikken fra Girkin toppet seg tirsdag. I en tirade kalte han president Putin en «undermåler» og en «feig boms» på Telegram.

I tillegg oppfordret han Putin om å videreføre makten «til noen virkelig dyktige og ansvarlige»

Og fredag ble han altså arrestert i Moskva, etter å ha kritisert den russiske presidenten Vladimir Putin.

Politietterforskningen ventes å være ferdig 18. september. Frem til da blir Girkin sittende i arrest. Blir det tatt ut tiltale, risikerer han opp mot fem år fengsel, ifølge de russisk statseide mediene Tass og Ria.

Igor Girkin sitter i et glassbur i en rettssal ved Moskvas Meshchansky-distriktsdomstol. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Til Reuters sier Tatiana Stanovaya, grunnlegger av analyseselskapet R. Politik, at arrestasjonen av Girkin er et signal om at enhver som kritiserer Moskvas tilnærming til Ukraina-krigen kan bli straffeforfulgt.

– Girkin har overskredet alle tenkelige grenser for lenge siden, sier Stanovaya.

Wagners mytteriforsøk i juni har gjort det enklere for Kreml å slå ned på opposisjonen som er for krigen i Ukraina, mener Stanovaya.

– Hærens kommando har nå større politisk innflytelse for å knuse motstanderne i den offentlige sfæren.