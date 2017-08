Han var den siste nordmannen som møtte Diana

– Det er en opplevelsene jeg bærer med meg i livet, det er helt spesielt.

Det sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen om møtet med prinsessen. Diana skulle besøke Norsk Folkehjelps mineryddingsprosjekter i Sarajevo da Eriksen, som på det tidspunktet jobbet som politisk journalist i Dagbladet, fikk tilbud om et intervju med henne.

– Jeg skulle dekke den norske valgkampanjen og statsminister Thorbjørn Jagland var på besøk i Sarajevo, da en fra Norsk Folkehjelp ringte og sa «i morgen kommer Diana til Sarajevo, hvis du klarer å komme deg hit så skal jeg sørge for et møte med henne».

MINERYDDINGSPROSJEKT: Prinsesse Diana møtte representanter for Norsk Folkehjelp i Sarajevo. Foto: Scanpix / NTB scanpix

– På jakt etter Dianas kjærlighetshistorie

Diana giftet seg med prins Charles i 1981, og ble ofte omtalt som «folkets prinsesse». Hun jobbet aktivt med veldedighetsarbeid, og under Bosnia-besøket i 1997 snakket prinsessen blant annet med norske FN-soldater om minerydding.

Eriksen forteller at han kastet seg på et fly sammen med en fotograf, like etter at han fikk tilbudet om et intervju med prinsessen.

– Sarajevo var en by i kaos og ruiner, bygningene var bombet, og i tillegg hadde det blitt kjent at Dodi og Diana hadde funnet hverandre. Så Sarajevo var fylt opp av paparazzier, fotografer og journalister i jakt på hennes kjærlighetshistorie, sier han.

Prinsesse Diana og Prins Charles, som fikk sønnene prins William og prins Harry, skilte seg etter at begge hadde innrømmet utroskap. Ett år senere gikk ryktene om at Diana hadde funnet seg en ny flamme, og alle fotografene og journalistene ønsket å finne ut av forholdet.

MØTTE DIANA: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen spurte prinsesse Diana om hun ville komme til Oslo for å delta på minekonferansen. – Vi får se, kanskje kommer jeg til Oslo, svarte hun. Foto: NRK

Møtet ble avtalt og Eriksen dro til en restaurant for å spise lunsj sammen med Diana.

– Der måtte vi brøyte oss frem blant flere hundre pressefolk, det var litt aggressiv stemning. Vi spiste lunsj og hadde en samtale over et par timer. Hun viste et sterkt engasjement for minesaken.

Ville stille ett spørsmål

Eriksen forteller at han hadde i oppgave å få svar på et spesielt spørsmål.

– Min oppgave var å stille spørsmålet «kommer du til Oslo for å delta på minekonfresasen?». En konferanse som skulle finne sted litt senere på høsten og som for øvrig startet arbeidet som endte med forbud mot klasebomber.

– Hva svarte hun da?

– Da sa hun «vi får se, kanskje kommer jeg til Oslo».

Eriksen beskriver hele situasjonen som absurd. Sarajevo var et krigsherjet land og Diana hadde et stort ønske om å rette søkelys mot barn med lidelser, og minesaken.

– Hun ville bidra til å redusere lidelsene, mens store deler av verden kun var opptatt av å jakte på hennes kjærlighetsforhold, sier han.

Tragisk bilulykke

Ti dager etter inntraff den tragiske bilulykken i Paris der Diana, hennes kjæreste Dodi al-Fayed og sjåføren omkom.

Bilen krasjet inn i en stolpe inne i en tunnel, i voldsom fart. Sjåføren kjørte i nesten 200 km/t og hadde i tillegg promille, men paparazzifotografene som hadde fulgt etter bilen fikk skylden.

ULYKKE: Bilen krasjet inn i en stolpe inne i en tunnel i voldsom fart den 31. august 1997. Foto: Jack Guez / AFP

Eriksen var den siste norske journalisten som møtte Diana.

– Jeg ble ringt opp fra både dagbladet og NRK. Jeg fikk vite om ulykken i 5–6 tiden om morgenen. Vi husker alle hvor vi var da vi fikk høre om hendelsen.

– Diana hadde en ekstrem utstråling og var verdens mest kjente kvinne på det tidspunktet. Jeg tror ikke vi kan overvurdere hennes posisjon og kjendisstatus som hun hadde da, og hennes tragiske død som har gjort at historien fortsatt er levende, sier han.