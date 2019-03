Han skapte Brasil-drakten, men heiet på motstanderen

Hans død ble knapt lagt merke til utenfor Brasil, selv om han skapte noe som hele verden kjenner.

Han het Aldyr Schlee, og ble 83 år gammel.

Historien om Aldyr Schlee starter med et nederlag, og det var ikke et hvilket som helst nederlag. Nei, det var noe i nærheten av nasjonen Brasils undergang, skal man dømme etter reaksjonene og kommentarene etterpå.

Det tunge tapet

Året er 1950, og Brasil står som arrangør av VM i fotball, et uhyre prestisjetungt mesterskap, av flere grunner.

Det er det første fotball-VM etter den annen verdenskrig. Det er første gang VM arrangeres i Brasil, og for arrangørlandet er det en unik mulighet til å sette kronen på det nasjonale verket.

Etter flere år med økonomisk fremgang snakker mange om at en VM-seier vil symbolisere spranget fra den tredje til den første verden. Intet mindre.

Uruguays Alcides Ghiggia scorer vinnermålet mot Brasil i VM 1950 – et smertelig nederlag for brasilianerne. Foto: Anonymous / Ap

Men det gikk ikke slik alle brasilianere ventet og håpet. I finalen på den flunkende nye Maracanã stadion her i Rio de Janeiro, foran øynene på mer enn 200.000 tilskuere, led Brasil et smertelig nederlag for sitt lille naboland Uruguay.

Nasjonal psykose

Min nå 92 år gamle venn her i Rio, Wilson Gomes Carneiro, som sto på tribunen under kampen, forteller:

– Alle rundt meg gråt, både kvinner og menn. Det var den eneste lyden man hørte. Ellers var det dødsens stille. Det var som å være til stede under en stor begravelse, sier han.

Og Alcides Ghiggia, mannen som scoret det avgjørende 2–1 målet for Uruguay, sa følgende i et intervju mange år senere:

– Det er bare tre mennesker som har greid å bringe Maracanã til taushet: Det er Frank Sinatra, pave Johannes Paul den annen og jeg.

Nederlaget sendte Brasil inn i slags nasjonal psykose, og kommentatorene overgikk hverandre i depressive analyser: «Dette er den største tragedie i vår moderne historie. Det er Brasils Hiroshima», skrev en kommentator.

Wilson Gomes Carneiro var på VM-finalen på Maracanã i Rio i 1950. Foto: Arnt Stefansen / NRK

«Upatriotisk drakt»

Blant mange forklaringer på nederlaget var det én de aller fleste greide å samle seg om.

Brasil spilte i feil drakt.

Under VM i 1950 var spillerne kledd i hvit skjorte med blå krage og hvite bukser.

Dette var «upatriotisk og uten moralsk symbolikk» mente diverse kloke hoder, og viste til at Brasil har fire nasjonalfarger – grønt, gult, blått og hvitt, der grønt symboliserer urskogen, gult er landets rikdommer, blått er himmelen og hvitt er et symbol på fred.

Man ble derfor enige om å få tegnet en ny drakt, der alle de fire fargene skulle være med.

Og i 1953 utlyste avisen «Correio da Manhã», i samarbeid med Brasils Sportskonføderasjon, en nasjonal konkurranse, der landets designere ble oppfordret til å delta.

– Håpløse farger

Påmeldingen var stor og nivået høyt, og blant dem som deltok var landets mest kjente designer. Det var derfor med ytterst beskjedne forventninger en 19 år gammel avistegner i byen Pelotas i det sørlige Brasil sendte inn sitt forslag.

Aldyr Schlee var bare 19 år da han tegnet Brasils fotballdrakt. Foto: Gilberto Perin

Hans navn var Aldyr Schlee, og resten er historie.

For juryen mente det var han som best hadde løst den krevende oppgaven med å lage en vakker fotballballdrakt med alle de fire Brasil-fargene:

– Jeg syntes egentlig at det var en håpløs idé å presse alle disse fargene inn i en drakt, sa han da jeg møtte ham i hans hjem i Pelotas for noen år tilbake.

– Gult, grønt, blått og hvitt passer dårlig sammen, og jeg kjente ikke til noen andre land som blandet så mange farger i en fotballtrøye. Jeg prøvde først med en skjorte i gult og hvitt, men så straks at det ville bli drakten til Vatikanstaten, sa han med en latter.

Hele 100 utkast ble laget og forkastet før Aldyr Schlee hadde vinnerdrakten klar:

En helt gul trøye med grønn krage, blå bukser og hvite strømper – et sportsantrekk som skulle oppnå en enorm suksess og popularitet.

Og det var med denne drakten Brasil ble fotballstormakten fremfor noen.

Suksessen i Mexico

Paradoksalt nok brukte ikke laget den gule skjorta da Brasil tok sitt første VM-gull – i 1958.

I finalen møtte de nemlig vertslandet Sverige, som også spiller i gult, og som vant loddtrekningen om hvem som skulle bruke sin hoveddrakt.

Brasil tok derfor VM-gullet i blå reserveskjorte.

Pele var den store stjernen da Brasil vant sitt tredje VM – i Mexico i 1970. Foto: Ap

I Mexico i 1970 vant Brasil sin tredje VM-seier, og dette var det første fotball-VM som ble sendt i farge-TV.

Dermed ble den såkalte «Camisa Canarinho» – «den lille kanarifuglen», som Brasil-drakten kalles, et symbol verden over.

At Brasil med Pelé i spissen spilte fenomenalt i dette mesterskapet, bidro selvsagt til denne suksessen.

I årenes løp har «kanari-drakten» en rekke ganger blitt kåret til verdens mest berømte idretts-antrekk, og den økonomiske verdien er astronomisk. I 1996 kjøpte klesgiganten Nike rettighetene til drakten for den nette sum av 160 millioner dollar – mer enn én milliard kroner – den til da største avtalen i sitt slag i idrettens historie.

Ble ikke rik

Men den brasilianske fotballdraktens far, Aldyr Schlee, ble slett ikke rik på sin oppfinnelse. I premie for drakten som han tegnet i 1953 fikk han en beskjeden pengesum og ett års vikariat i Rio-avisen som utlyste konkurransen.

19-åringen fikk også bo på hybel i selveste São Januário, det berømte boligkomplekset der Brasils fotball-landslag hadde sin leiligheter. Men han ble dypt skuffet over sine idrettshelter.

Aldyr Schlee tegnet 100 ulike utkast før han fant frem til den «riktige» Brasil-drakten.

Miljøet var preget av fest, fyll og hor – en sjokkerende opplevelse for en sjenert ung mann fra Sør-Brasil, og han flyttet hjem til Pelotas så snart kontakten var oppfylt.

«Jeg var litt redd for damer, og jeg syntes mange av spillerne oppførte seg forferdelig», sa han senere i et intervju.

Og resten av livet ble han boende i hjembyen, som ligger nær grensen til Uruguay – en tilbaketrukket tilværelse for et menneske som har skapt noe som har betydd så mye for så mange. Men Aldyr Schlee opplevde det ikke slik. Han gjorde en stor akademisk karriere, var en prisbelønnet journalist, og han skrev mer enn 10 skjønnlitterære bøker.

Betyr lite for meg

Da jeg besøkte ham i det hyggelige huset hans i Pelotas noen år før han døde, var han ikke engang særlig opptatt av å snakke om fotballdrakten.

– Det betyr lite for meg at jeg laget den, sier han.

– Og når jeg tenker på all korrupsjonen som er knyttet til brasilianske fotball-ledere, er jeg faktisk litt skamfull. Jeg har jo på et vis bidratt til å fylle lommene til disse kjeltringene, sa han med avsky.

– Det betyr lite for meg at jeg tegnet Brasil-drakten, sier Aldyr Schlee, som utga en lang rekke bøker. Foto: Gilberto Perin

Men det er også en annen, og virkelig paradoksal grunn, til at Aldyr Schlee tar en viss avstand fra den suksessen han selv skapte.

Hans favorittlandslag er ikke Brasil. Ja, du leste riktig.

Mange av dem som bor i områdene nær grensen til Uruguay har en sterk tilknytning til nabolandet i sør, og Aldyr Schlee var en av dem.

Heiet på Uruguay

– Jeg har mye å takke Uruguay for, og jeg føler meg like mye hjemme der som i Brasil, sa han i intervjuet.

– Jeg har, for eksempel, flere lesere i Uruguay, og det er der bøkene mine utgis først, på spansk, la han til.

Aldyr Schlee var 15 år da Brasil tapte den berømmelige VM-finalen i 1950. Og han var besøk hos venner, nettopp i Uruguay.

– Jeg innrømmer det gjerne, sier han med sitt gutteaktige smil.

– Jeg heiet på Uruguay, og jublet da de vant.

Men manglende patriotisme til tross: Aldyr Schlee skapte Brasils viktigste nasjonalsymbol – og verdens mest berømte idrettsantrekk.