Etter et dystert koronaår, har New York City begynt å våkne til live igjen. Det er vår i lufta, uteserveringer er åpne og vaksinetempoet går raskt.

Og valgkampen om hvem som skal styre millionbyen er i gang.

61 år gamle Andrew Yang har seilt opp som en av favorittene, når Det demokratiske partiet skal velge sin borgermesterkandidat i juni.

Tilhengerne beskriver ham med ord som «endring», «energi» og «et nytt fjes».

Yang forsøkte å bli demokratenes presidentkandidat i 2016, men har nå peilet seg inn på hjembyen New York City.

Men det er mange som vil styre storbyen. Blant åtte kandidater leder Yang med 16 prosent, foran Brooklyn-president Eric Adams som har ti prosent oppslutning.

Rundt halvparten av velgerne i New York har ennå ikke bestemt seg.

Disse ligger best an

Andrew Yang 61 år fra the Bronx Forsøkte å bli demokratenes presidentkandidat i 2016 Kan bli New York Citys første asiatisk-amerikanske borgermester Går mot foreslåtte skatteøkninger for New Yorks rikeste Har tatt til orde for en universell borgerlønn Bakgrunn fra tech-industrien og start-up-miljøet. Beskrives som næringslivsvennlig og teknologioptimist Leder på meningsmålingene

Eric Adams President i nabolaget Brooklyn siden 2013 60 år fra Brooklyn Jobbet som politimann i New York i 22 år Beskrives som en sentrum-venstrekandidat Har innført ammerom i offentlige bygninger i Brooklyn, og sto bak forslaget om å innføre ammerom i alle offentlige bygninger i New York City Etter at han fikk påvist diabetes 2 i 2016, ble han veganer Ligger på andreplass på meningsmålingene

Maya Wiley 57 år fra Syracuse, New York Har jobbet som rådgiver for avtroppende borgermester Bill de Blasio Aktivst og jurist Tidligere kommentator for den venstreorienterte TV-kanalen MSNBC Dette er hennes første forsøk på å bli folkevalgt Hvis hun vinner, blir hun New York Citys første kvinnelige borgermester

Scott M. Stringer 60 år fra Manhattan, New York Folkevalgt revisor for New York City siden 2013 Hatt vært folkevalgt i New York siden 1992 Går inn for å øke minstelønna og senke husleien i New York. Støtter økte skatter for de rikeste.

Ray McGuire 64 år fra Dayton, Ohio Tidligere banksjef for Citigroup Har bred støtte i finansmiljøet Hans to hovedfokus er Black Lives Matter og å bygge New York City opp igjen etter covid-pandemien. Kunstinteressert, sitter blant annet i styret i Whitney Museum og Lincoln Center



Demokratene bestemmer

Det er knyttet størst spenning rundt Demokratenes primærvalg, siden New York City er en overveldende demokratisk by. I 2020 stemte 76 prosent av byens innbyggere på demokraten Joe Biden.

Mens partiene velger hvem som skal bli deres kandidat i juni, er selve valget i november.

Nåværende borgermester Bill de Blasio kan ikke stille flere ganger, og er uansett relativt upopulær blant velgerne.

UPOPULÆR: Borgesmester Bill de Blasio Foto: ANGELA WEISS

Yang vil gjøre New York «gøy igjen»

Andrew Yang leder på meningsmålingene, og er også en av kandidatene som er best kjent for velgerne. Mens New York City så smått har begynt å åpne opp, har han vært ute i gatene. Han og kona Evelyn dro på kino dagen de første åpnet, og han var til stede da det legendariske Yankee Stadium åpnet 1. april. Med slagordet «Hope is on the way», håper Yang å fange optimismen i New York.

Etter at flere asiatiske kvinner ble drept i Georgia i mars, ble det økt oppmerksomhet rundt rasisme og hatkriminalitet mot asiatisk-amerikanere. Yang tok T-banen til Chinatown for å vise støtte til det asiatisk-amerikanske miljøet etter drapene.

TIL CHINATOWN: Andrew Yang snakket om rasisme mot asiatisk-amerikanske amerikanere da han var i Chinatown i forrige uke. Foto: Spencer Platt / AFP

Ut av covid-mørke

Den neste borgermesterens største utfordring blir å få New York City tilbake igjen etter et svært vanskelig år. Byen ble hardt rammet av koronapandemien og New York mistet over 50.000 innbyggere til pandemien.

Utallige restauranter, barer og butikker har bukket under, og mange står uten jobb. Byens innbyggere har likevel trua på bedre tider: 58 prosent tror New York City «kommer tilbake» eller blir «enda bedre» neste år.

Byens rustne T-banenett og saktegående busser har også allerede blitt et viktig valgkamptema. Bussene i New York går saktere enn noen annen amerikansk storby, ifølge The New York Times.