– Jeg tror flere i Det hvite hus forblir der fordi de er redde for at noe kan gå galt dersom de forlater, sier Alex Conant til NRK

Den republikanske strategen driver konsulentfirmaet Firehouse Strategies i Washington.

Han gir bedrifter og andre råd om hvordan de bør forholde seg til Trump-administrasjonen.

Og det er nok å gjøre.

Alex Conant har mer enn nok å gjøre i det heseblesende Washington. Den republikanske konsulentvirksomheten hans er blitt kraftig utvidet siden Trump flyttet inn i Det hvite hus. Foto: Lars Os / NRK

Conant mener det er én mann som står igjen som den helt sentrale rådgiveren, etter det første turbulente året til presidenten.

– John Kelly er helt klart presidentens mest sentrale allierte. Trump ser ut til å lytte til ham mer enn til mange andre, og det er Kelly som styrer hvem som får tilgang til presidenten, sier Conant.

Det er imidlertid ikke alltid Trump lytter til den tidligere generalen i marineinfanteriet heller.

Torsdag motsa Trump sin egen stabssjef, etter at Kelly i går fortalte kongresspolitikere at Trump forstår at et grensegjerdet langs hele grensen til Mexico egentlig ikke er nødvendig.

Stabssjef John Kelly besøkte onsdag Kongressen for å berolige demokrater i forhold til grensegjerdet. I dag motsa Trump ham. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Ønsket Bannon ut

En rekke av de viktigste rådgiverne Trump hadde i starten, har forlatt Det hvite hus.

Det har også hans opprinnelige stabssjef Reince Priebus gjort, og John Kelly kom da inn i det helt sentrale stabssjefjobben fra departementet for innenlands sikkerhet.

Han og Trump deler syn på mye, blant annet grensesikkerhet og immigrasjon.

– Kellys største seier var han fikk Steve Bannon ut av Det hvite hus, mener Conant.

Strategen, som blant annet kjenner tidligere pressetalsmann Sean Spicer godt, ser tilbake på det første året med Trump som kaotisk.

Etablerte sannheter står for fall. Alex Conant har malt dette slagordet på veggen på kontoret sitt. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Frykter hvem som kommer inn

– Folk har vondt for å tro at det bare har gått ett år. Det er kaotisk. Det skjer mer på en dag I Det hvite hus enn det vi er vant til at skjer på en uke.

I år to, venter Conant mer av det samme. En ting bekymrer ham imidlertid.

– Ettersom flere og flere av rådgiverne til Trump forlater, er det grunn til å bekymre seg over hvem som skal erstatte dem og ha slags råd han vil få. Og vil han lytte til de rådene?

Cohn og Tillerson blir foreløpig sittende

En annen av presidentens rådgivere det flere ganger har vært varslet at ønsker å forlate Det hvite hus, er Gary Cohn, presidentens økonomiske sjefrådgiver og tidligere toppsjef i USAs største investeringsbank Goldman Sachs.

Allerede i august i fjor antydet Cohn dette, men da NRK møtte Cohn på et foredrag i desember hadde han snudd.

– Jeg blir. Dette er en mulighet du bare får en gang i livet, sa Cohn da, like etter at den store skattereformen ble vedtatt.

Gary Cohn, her etter pressekonferansen under Erna Solbergs besøk, kan være en av dem som ikke våger å forlate Trump akkurat nå. Foto: JIM WATSON / AFP

Også utenriksminister Tillerson, som det i desember ble varslet av CIA sjef Mike Pompeo skulle erstatte, ser foreløpig ut til å bli værende.

–Er det vanskelig å finne republikanere som vil jobbe i denne administrasjonen?

–Det er alltid folk som vil jobbe i Det hvite hus, sier Conant, som selv ikke har noen drøm om å komme innenfor døra i vestfløyen.

–Jeg har det bra, smiler den republikanske strategen.