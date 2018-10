Han er basketstjerne i USA – men terrorist hjemme i Tyrkia

Idrettens største stjerner og utenlandsproffer blir gjerne nasjonale helter i hjemlandet. Slik er det ikke for Enes Kanter, den tyrkiske basketballspilleren som spiller for New York Knicks.

–Gutta i garderoben bare ler når jeg forteller dem at jeg er etterlyst for terrorisme, sier Enes Kanter til NRK.

Krig og fred - en podkast fra NRK Urix Du trenger javascript for å se video.

Hører til Gülen-bevegelsen

Nå er han statsløs. Tyrkiske myndigheter har fratatt ham både passet og statsborgerskapet.

–Om jeg fortsatt føler meg tyrkisk? Akkurat nå vet jeg ikke helt hvor jeg hører hjemme. Men jeg elsker jo egentlig landet mitt. Det er regimet jeg har problemer med, sier den 211 centimeter høye mannen med trøye nummer 00.

Det som skaper problemer for basketballstjerna er at han hører til i den omstridte Gülen-bevegelsen. Den ledes av predikanten Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA, og som Tyrkia krever utlevert.

Tyrkias president Erdogan har beskyldt Gülen og hans folk for å stå bak kuppforsøket i landet sommeren 2016.

Omstridte Fethullah Gülen lever i eksil i USA. Foto: THOMAS URBAIN / AFP

–Den natta kuppforsøket skjedde var jeg selv på besøk hjemme hos herr Gülen. Han er en gammel mann, og var bare opptatt av å be for landet sitt. Hvorfor skulle han ønske å ta over makta, spør Enes Kanter.

Mange terrorister

Etter kuppforsøket i Tyrkia sommeren 2016 har myndighetene slått hardt tilbake, og alle i Gülen-bevegelsen anses nå som «medlemmer av en terrororganisasjon».

–Selv folk som bare har åpnet en konto i en av bevegelsens banker eller hatt et abonnement på en av deres aviser risikerer nå å bli stemplet som terrorist, sier forsker og Tyrkia-kjenner Pinar Tank ved PRIO.

Forskeren Pinar Tank peker på lange tradisjoner for å gi grupper terrorist-stempel i Tyrkia Foto: PRIO

– Men tyrkiske myndigheter har lange tradisjoner for å kalle alle de ikke liker for terrorister. På 1990-tallet var det venstrevridde journalister, og siden var det kurdere som ønsket selvstyre som fikk terrorstempelet, ifølge Pinar Tank.

Første i NBA

–Jeg må være den første i NBA-historien som blir anklaget for terrorisme, sier Enes Kanter med en oppgitt latter.

Nå venter han på amerikansk statsborgerskap, men er bekymret for familien som fortsatt bor i Tyrkia. Tilhørigheten til Gülen-bevegelsen har han med seg fra barndommen.

–Jeg gikk på skole hos dem fra andre klasse. De er opptatt av å gi folk en utdanning på tvers av tro, og ikke av å spre sin egen religion.

Enes Kanter sier at han særlig liker fokuset på å løse verdens utfordringer i fellesskap og som et lag:

Foto: Abbie Parr / AFP

–Jeg spiller for to lag. Jeg spiller for New York Knicks og for Fethullah Gülen.

Neste uke starter basketsesongen i NBA, og Enes Kanter håper å føre New York Knicks til playoff i år. Det andre oppgjøret, mellom Fethullah Gülen og Tyrkias president Erdogan, virker heller ikke endelig avgjort ennå.