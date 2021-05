Mannen alle snakker om i Israel er Naftali Bennett, den nasjonalistiske og religiøse politikeren som nettopp krysset en rød linje. Ideologisk står han til høyre for sin tidligere allierte og sjef Benjamin Netanyahu. Nå har Bennett dumpet ham, til fordel for opposisjonens leder Yair Lapid. Bennet vil ha Netanyahus jobb.

Bennett er de ulovlige bosettingens talsmann, han vil annektere mer palestinsk land og har sagt at han ikke noe problem med å drepe arabere.

Nå vil den tidligere forsvarsministeren regjere med venstrepartier som er for en palestinsk stat og likestilling mellom arabere og jøder i Israel. Bennett skal kanskje også samarbeide med islamistpartiet som er imot sionismen.

Men «Koalisjonen for forandring» er ikke helt på plass ennå.

– Det gjenstår fortsatt mange hindre før en ny koalisjonsregjering er klar, sier opposisjonsleder Yair Lapid som har frist til onsdag ved midnatt.

Partiene håper å redde landet fra et femte valg på to år.

Lapid og hans parti Yesh Atid (Det fins en fremtid) forhandler også med det venstreorienterte Meretz, Det israelske arbeiderpartiet og Avigdor Liebermans nasjonalistparti.

Historisk koalisjon

Om Lapid får koalisjonen på beina setter han et punktum for 12 år med Netanyahu, noe få trodde var mulig. Men den tidligere stjernereporteren som ble politiker i 2012, har greid å samle politikere som normalt avskyr hverandre.

Tidligere journalist, nå politiker Yair Lapid er i ferd med å skape en historisk regjering. – Jeg ønsker å danne en regjering som skal jobbe for alle israelere, også de som ikke stemte for oss, sier Lapid. Foto: POOL / Reuters

For å få den ambisiøse hitech-millionæren Naftali Bennett med på laget, har Lapid gitt ham følgende: Bennett får bli statsminister i to år, mens Lapid blir utenriksminister. Deretter bytter de, om regjeringen lever så lenge. Bennet blir i tilfelle Israels første religiøse statsminister.

Det er første gang en koalisjon skal lene seg på arabiske partier. Historisk blir det også at for første gang på 44 år er de ultraortodokse partiene ute av regjeringskontorene.

Her har Naftali Bennett akkurat meddelt at han ikke vil støtte Netanyahu, men derimot Yair Lapids sentrum-venstre regjering. Bennett står til høyre for Netanyahu, og mange spør seg derfor om den nye regjeringen vil føre samme politikk som dagens. Foto: POOL / Reuters

Netanyahu måtte gi opp

Da statsminister Netanyahu ikke greide å stable en koalisjon på beina i vår, ga president Rivlin oppdraget til Yair Lapid.

En annen av Lapids allierte er Avigdor Lieberman som leder Israel Beiteinu (Israel er vårt Hjem). Partiet ble stiftet for å hjelpe innvandrerne fra den tidligere Sovjetunionen. Lieberman, selv fra Moldova, er åpent fiendtlig innstilt til den palestinske minoriteten som er israelske statsborgere. Tidligere har han foreslått å halshugge de som ikke er lojale mot den jødiske staten.

Lieberman er mannen bak planen om å trekke nye grenser mellom Israel og den palestinske Vestbredden for å skyve palestinerne ut av Israel.

Om de skal bli statsråder igjen må Lieberman og Bennett få støtte fra arabiske partier.

Ayelet Shaked (Yamina) er en av kvinnene som kan bli statsråd. Hun var en sterk forkjemper for den kontroversielle Loven om nasjonalitet som sikrer det jødiske folket selvbestemmelse i Israel. Her er hun på besøk hos et jødisk samfunn i Etiopia, da hun var justisminister. Foto: MULUGETA AYENE / AP

Den arabiske listen

Israels fire arabiske partier har alltid stått sammen med venstresiden. Men under valgkampen i år brøt Mansor Abbas og Islamistpartiet ut av rekken.

Abbas var villig til å samarbeide med Netanyahu for å løse saker som er viktige for hans velgere. Han vil ha støtte for å bekjempe vold og diskriminering og få penger til å skape jobber og bygge boliger i palestinske samfunnene.

Mansour Abbas (t.v.) leder islamistpartiet Den forenede arabiske listen. For at koalisjonen skal bli virkelighet må Abbas’ parti eller de andre arabiske partiene i Felleslisten støtte prosjektet. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Yair Lapid regner med å sikre seg den avgjørende støtten fra Abbas som sitter på vippen i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset. Om ikke, må Lapid gjøre avtaler med de andre tre arabiske partiene.

De arabiske partiene er antisionistiske og mener at alle Israels statsborgere må være likestilt. I dag slår Loven om nasjonalitet fast at «retten til nasjonal selvbestemmelse i staten Israel er unik for det jødiske folket», en lov landets ikke-jødiske befolkning har kritisert kraftig.

Både Meretz, Arbeiderpartiet og de arabiske partiene er for en tostatsløsning, mens Bennett har ment at en palestinsk stat betyr selvmord for staten Israel.

– Vi trenger en regjering som viser at vi ikke hater hverandre. En regjering der venstre, sentrum og høyre kan samarbeide for å løse de økonomiske og sikkerhetsmessige utfordringene vi har, sier Lapid.

Skal en så sammensatt regjering overleve, må den holde på status quo, og ikke kaste seg inn i hverken fredssamtaler eller annektering av okkupert land.

– Vi kan gjøre mye bra, men jeg tror ikke en fredsavtale er en av sakene, sier Mossi Raz fra Meretz

Spillet over

Benjamin Netanyahu har tidligere vist at han går langt for å holde på makten. Da Israelske medier meldte om at Bennett hadde møtt Mansour Abbas for å forhandle videre om å danne ny regjering for noen uker siden, ble Netanyahus nervøs. Mister han statsministerjobben kan han ende i fengsel, ettersom han er tiltalt for bedrageri, korrupsjon og misbruk av tillit.

Erez Yalon er en av dem som har protestert utenfor statsministerboligen i Jerusalem i nesten ett år. Her med plakaten «Kriminell ministeren». Demonstrantene krever at Netanyahu må gå av siden han er tiltalt for bedrageri, bestikkelser og tillitsbrudd. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Da konflikten eskalerte mellom israelsk politi og palestinerne i Øst-Jerusalem, noe som førte til nok en krig mellom Israel og Hamas i Gaza, skremte Netanyahu både Bennett og Abbas vekk fra tanken om å regjere sammen. Lapids prosjekt kollapset. Det var nok Netanyahus plan, mener Thomas Friedman i The New York Times.

Etter våpenhvilen greide Yair Lapid likevel å få dem tilbake i folden.

En æra er over

Ingen har sittet med makten i Israel så lenge som Benjamin Netanyahu. I tolv år har han styrt uten noen sterk opposisjon. Men det siste året har motstanden mot ham økt og i månedsvis har demonstranter ropt «Gå av!» utenfor statsministerboligen i Jerusalem.

De mener en som er tiltalt for bedrageri og korrupsjon ikke kan fortsette som regjeringssjef. Nå har også høyresiden sviktet Netanyahu.

– Bennett er århundrets svindler, sa statsminister Netanyahu i går.

Benjamin Netanyahu har forsøkt alt for å holde på makten. Men nå er han etter alt å dømme ved veis ende. Han har sett nervøs og utilpass ut de siste dagene. Han er tiltalt for korrupsjon og bedrageri og risikerer fengsel når han ikke lenger er statsminister. Foto: Yonatan Sindel / AP

– Netanyahu er politisk bankerott. Alle i politikkens verden vet det, skriver kommentator Yossi Verter i Haaretz.

Utfallet av rettssaken mot ham vil vise om hans nye liv vil bli tilbrakt bak murene. Lovens lange arm fanger inn alle. Både tidligere statsminister Ehud Olmert og tidligere president Moshe Katzav ble satt i fengsel. Om Netanyahu da ikke greier å senke Lapids regjeringsprosjekt før onsdag ved midnatt.