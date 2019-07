Siden Operasjon Bilvask ble offentliggjort av det brasilianske politiet i 2014, har operasjonen blitt hyllet som en av historiens største korrupsjonsavsløringer.

Etterforskningen avslørte utbredt korrupsjon i den brasilianske staten og det brasilianske næringslivet.

Mest spektakulært ledet den til fengselsstraff for den tidligere presidenten Luiz Inácio Lula da Silva (kjent som Lula) og avsettelse ved riksrett av den sittende presidenten Dilma Rousseff.

Dommeren som overså etterforskningen, Sergio Moro, ble fremholdt som nasjonalhelt av brasilianske og internasjonale medier, og innsatt som justisminister i Jair Bolsonaros regjering.

En rekke artikler fra nettstedet The Intercept har imidlertid reist tvil rundt etterforskningens legitimitet generelt, og Moros rolle spesielt.

Det kan nemlig virke som om Moro samarbeidet med påtalemyndigheten i det som lignet en forhåndsbestemt og politisk drevet etterforskning.

Bekrefter rykter

– Det som kommer frem i avsløringene til The Intercept er at anklagene om politisk slagside som verserte om etterforskningen, og spesielt etterforskningen av Lula, bekreftes, sier Brasil-ekspert Torkjell Leira.

Flere av Lulas støttespillere har vedvarende hevdet at etterforskningen Lula var politisk konstruert for å stanse han fra å stille til valg i 2018.

Tidligere president i Brasil Luiz Inacio Lula da Silva endte i fengsel som en følge av Operasjon Bilvask. Foto: Eraldo Peres / AP

– Lula ville trolig ha vunnet valget, men fikk ikke stille på grunn av korrupsjonsdommen mot ham.

The Intercept har i sakene sine blant annet avslørt en rekke meldinger mellom påtalemyndigheten og, den gang, dommer Moro.

Av meldingene fremgår det for det første uetisk samkjøring mellom Moro og påtalemyndigheten, men også at saken mot Lula var langt svakere enn det som ble offentlig kjent.

Det fremgår også av meldingene at påtalemyndigheten jobbet for å stanse media fra å nå Lula i fengsel under valgkampen.

Dette eksplisitt for å hindre at et intervju med ham kunne hjelpe kandidaten som stilte i hans sted fra å vinne.

– Meldingene bekrefter langt på vei at saken mot Lula var politisk konstruert.

– Med det samrøret det er mellom politikken og næringslivet i Brasil er det nærmest umulig at Lula ikke har kjent til korrupsjonen overhodet. Spørsmålet er hvor involvert Lula faktisk var, fortsetter Leira.

Fallen helt

The Intercept slo seg forrige uke sammen med det største ukentlige nyhetsmagasinet i Brasil, Veja, i en forsidesak om Moro.

At Veja slutter seg til kritikken mot Moro rammer særlig hardt, da magasinet tidligere var med på å bygge ham opp som nasjonalhelt.

– Dette har fått store konsekvenser for Moro, sier Leira.

Etter Operasjon Bilvask ble Moro sett på selve symbolet på rettferdighet i Brasil, men mange hevet øyenbrynene når han ble ansatt som justisminister.

President Jair Bolsonaro utpekte Moro til justisminister i sin regjering. Foto: Carl De Souza / AFP

– Det er klart folk reagerer når han får jobben som justisminister av Lulas hovedmotstander.

The Guardian kunne mandag kveld melde at Moro vil avspasere fra ministerposten i en uke, og spørsmålet er nå om han kommer til å vende tilbake.

– Det er vanskelig å si noe helt sikkert når det kommer til politikken i Brasil, men med tanke på det enorme presset mot ham kan det tyde på at Moro må gå, sier Leira.

