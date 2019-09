– Jeg er rett og slett redd for at barna mine skal sulte.

Janzen har nettopp handlet pasta, bønner og tomatsaus i store menger. Hun fyller opp igjen lageret av tørrmat og hermetikk, etter å ha tømt det forrige da brexit-fristen ble utsatt i mars. Nå nærmer den nye fristen 31.oktober seg, og hun har begynt hamstringen på nytt.

– En venn har en i familien som jobber med leveranser til supermarkedene, og hun sier det interne rådet der er å hamstre.

Julia Janzen er bekymret, men smiler likevel. Hun håper det beste, men frykter det verste. Foto: Gry B. Almås / NRK

Det er en utbredt bekymring for hva som kan komme til å skje ved britiske grenseoverganger hvis britene går ut av EU uten en skilsmisseavtale. Da opphører nåværende toll- og handelsavtaler, noe som kan føre til problemer med å få importerte varer inn i landet.

Det har ført til at mange familier har begynt å hamstre inn mat. Såkalte brexit-overlevelsespakker som blant annet inneholder nok mat og vann for en måned, har for eksempel blitt svært populære blant britene.

James Blake har laget den såkalte brexit-boksen som er full av nødmat. Boksen inneholder over ett hundre måltider og har en prislapp på ca. 3500 kroner. Foto: Phil Noble / Reuters

Også bedrifter som er avhengige av importerte varer, sliter nå som en ny brexitfrist nærmer seg.

Den daglige lederen ved en argentinsk restuarant NRK besøkte i London, fortalte at de snart går tom for argentinsk vin. Leverandøren tør ikke sende nye forsyninger over havet i frykt for at skipet skal bli stående fast i en britisk havn og ikke få levert lasten sin på grunn av kaos.

Døtrene bekymret for krig

Brexit opptar hele Julia Janzens familie. De to døtrene på 14 og 11 år snakker mye med foreldrene om hva som skal skje.

– Jeg bekymrer meg for mangel på penger, mat og medisiner, sier den ene.

– Jeg er redd det skal bli krig i Irland, sier den andre.

Døtrene til Julia Janzen er begge bekymret for hva som vil skje hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Når Storbritannia forlater EU, kommer grensen mellom de to til gå tvers over den irske øya. I dag merker man ikke at man krysser grensen, og verken EU-landet Irland eller det britiske Nord-Irland ønsker grenseoverganger med kontroller. I begge land er det frykt for at det kan føre til ny uro og en oppblussing av vold mellom grupper som har lagt bak seg flere tiår med krig.

Irskegrensen har vært og er fortsatt det vanskeligste punktet i forhandlingene om en skilsmisseavtale med EU.

Splittet befolkning og politisk kaos

Storbritannia er delt i to i EU-spørsmålet. De siste årenes kaos har splittet politiske partier, venner og familier. Usikkerheten preger mange briter.

Det er over tre år siden et flertall av britene stemte for å gå ut av Den europeiske union. Siden den gang har landet byttet statsminister to ganger. Og det britiske folk har måttet returnere til stemmeurnene i både nyvalg og EU-valg. Men fortsatt klarer ikke politikerne å finne en løsning på hvordan Storbritannia skal forlate EU.

Det er frykt for mer aggresjon i demonstrasjonene framover. Lørdag var det mer politi enn demonstranter på Parliament Squeare, der Big Ben står innhyllet i stillaser. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Vurderer å flytte til Tyskland

Julia Janzen er ikke blitt mindre urolig etter den siste kaotiske uken.

Også på jobb er hun bekymret. Hun er biolog og forsker, og har sett mange utenlandske kolleger forlate landet etter at brexit ble vedtatt. Hver sjette akademisk ansatte innen høyere utdanning i Storbritannia er utlending, i følge The Royal Society. De kan lett velge seg en fremtid andre steder.

Også Julia holder den muligheten åpen. Hun er både britisk og tysk statsborger, og vurderer å flytte til Tyskland.

– Hvis dette landet går enda lengre til høyre, og kanskje til og med blir et diktatur, da reiser jeg. Definitivt.