Sent søndag kveld skal flyktningleiren al-Maghazi i Gaza ha blitt rammet av et israelsk luftangrep, ifølge Hamas.

Helsemyndighetene til Hamas melder at minst 70 personer skal være drept, og at dødstallene forventes å stige. Det skriver Al Jazeera.

Blant dem skal det være 12 kvinner og syv barn.

– Det som skjer i al-Maghazi-leiren er en massakre som begås på en tett befolket plass, sier talsperson for det palestinske helsedepartementet i Gaza Ashraf al-Qudra.

Les også Går mot hungersnaud i Gaza

Flere titalls sårede

Flere titalls sårede skal være fraktet til det lokale sykehuset al-Aqsa, skriver BBC.

Det israelske forsvaret sier i en uttalelse at de undersøker påstandene, skriver Reuters.

Flyktningleiren ligger omtrent midt på Gazastripen. Det er FN som driver flyktningleiren. Per juli 2023 bodde det 33.255 palestinere i leiren.

En rekke hus skal være bombet i stykker, og dødstallet ventes å stige ytterligere.

Det meldes også om flere dødsfall etter et angrep ved flyktningleiren al-Bureij, som ligger et stykke nord for al-Maghazi-leiren.

Åtte personer skal også være drept etter et angrep i Khan Younis, som ligger sør i Gaza. Det skriver Reuters.

Al Jazeera melder i 09-tiden mandag at rundt 100 personer har blitt drept i Gaza de siste 12 timene.

En ambulanse fra Palestinsk Røde Halvmåne stoppes av israelske soldater i Gaza. Bildet er tatt 13. desember. Foto: MARCO LONGARI / AFP

Ble hindret fra å hjelpe

Palestinsk Røde Halvmåne har i en uttalelse sagt at intense israelske luftangrep har ødelagt hovedveiene mellom al-Maghazi og to andre flyktningleirer, al-Bureij og al-Nuseirat.

Dette skal ha lagt begrensninger på ambulanser og redningsmannskapers evne til å hjelpe, ifølge organisasjonen.

Har angrepet flyktningleirer tidligere

Det er ikke første gang det rapporteres om israelske luftangrep mot palestinske flyktningleirer i Gaza.

Tidligere i desember skal 90 personer ha blitt drept i et israelsk luftangrep mot flyktningleiren Jabalia, som ligger nord i Gaza.

Også i oktober ble et stort boligområde i Jabalia rammet.

Videoklipp fra AFP viste likene til 47 drepte, alle hentet ut fra ruinene. Israel bekreftet angrepet, og sa at målet var den høytstående Hamas-offiseren Ibrahim Biari. IDF hevdet at de drepte Biari i angrepet, skrev CNN, mens Hamas nektet for at offiseren hadde oppholdt seg i leiren.

Røyk stiger i en by sør i Gaza. Bildet er tatt 24. desember. Foto: VIOLETA SANTOS MOURA / Reuters

Dødstallene stiger

Så langt i krigen har 20.424 blitt drept i Gaza, ifølge Hamas' helsemyndigheter. Over 54.000 skal ha blitt såret.

På Vestbredden har 303 personer blitt drept, mens 3450 har blitt såret.

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, varslet i en uttalelse søndag at israelske styrker vil fortsette å kjempe for fullt i Gaza.

– La det være klart: Dette vil bli en lang krig, sa Netanyahu.

Rundt 1200 personer ble drept i Israel under Hamas' terrorangrep 7. oktober, mens nesten 9000 ble såret. 157 israelske soldater har blitt drept i Gaza, ifølge det israelske forsvaret.

Hamas tok rundt 240 israelske og utenlandske statsborgere som gisler under terrorangrepet deres. 110 av dem ble løslatt under forrige våpenhvile rundt månedsskiftet november/desember. Det antas at Hamas fortsatt holder rundt 130 gisler.