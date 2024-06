Hamas: Minst 40 drept i angrep mot skole i Gaza

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 36.550 Siste uke: 326 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Det Hamas-drevne mediekontoret i Gaza melder at det dreier seg om en skole i flyktningleiren Nuseirat sentralt på Gazastripen.

Skolen drives av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA).

Folk som har blitt fordrevet på grunn av krigen, hadde søkt tilflukt i skolebygningen.

Leder ved Hamas' mediekontor hveder minst 40 mennesker er drept i angrepet, ifølge nyhetsbyret Reuters.

UNRWA's kommunikasjonsdirektør Juliette Touma sier at det er for tidlig å si nøyaktig hvor mange som ble drept i en kommentar til Reuters.

Men FN-organisasjonen anslår at det trolig er mellom 35 og 45 drepte.

Lokale journalister sier til BBC at et bombefly avfyrte to missiler mot de øverste etasjene på skolen.

Ambulanser og redningsarbeidere har kjørt i skytteltrafikk for å bringe skadde og døde til nærmeste sykehus.

Hamas beskriver angrepet som en «forferdelig massakre» og sier at mange kvinner og barn er blant de drepte.

– Vi sov, da bombene falt. Da vi våknet, var vi dekket av bygningsdeler. Vi kom oss ut og tok oss av sårede og drepte, forteller Abu Zuhri Abu Daher til nyhetsbyrået Reuters.

Abu Zuhri Abu Daher var vitne til angrepet mot skolen. Foto: Reuters

Han er selv en av de fordrevne som hadde søkt tilflukt på FN-skolen.

Israel bekrefter angrep

Det israelske militæret bekrefter å ha bombet skolen for å ramme det de omtaler som en Hamas-kommandopost.

De mener flere Hamas-krigere som deltok i angrepet 7. oktober i fjor hadde tilhold på skolen.

En talsmann for det israelske forsvaret, Lt Col Peter Lerner, sier at de lokaliserte mellom 20 og 30 Hamas-krigere på FN-skolen og at flere av dem ble drept i angrepet, skriver Reuters.

Talspersonen sier videre at de før angrepet tok flere steg for å redusere faren for de sivile og at han «ikke har kjennskap til sivile tap».

Israelske jagerfly «gjennomførte et presist angrep mot en Hamas-leir gjemt inne i en UNRWA-skole i Nuseirat-område», skriver militæret i en uttalelse.

– Ikke noe trygt hjørne i Gaza

Reaksjonene er sterke etter angrepet. Ahmed Bayram, medierådgiver for Flyktninghjelpen i Amman i Jordan sier til NRK at det «ikke er noe trygt hjørne igjen i Gaza».

– Det er grusomt at bare noen få dager etter angrepet på en flyktningleir i Rafah, som ble beskrevet som en "tragisk feil", fortsetter Israel og starter nok et nattlig angrep som dreper dusinvis av mennesker, inkludert barn som sover, sier Bayram.

I mai ble var reaksjone sterke internasjonalt etter at 45 personer ble drept etter at Israel angrep en teltleir i Rafah.

Flyktninghjelpen ber nå det internasjonale samfunnet handle raskt:

– Israels allierte har snakket lenge nok. De må nå ta grep og stoppe denne blodsutgytelsen med alle diplomatiske midler, sier Bayram.

En palestinsk jente ved FN-skolen i Nuseirat som ble bombet. Foto: BASHAR TALEB / AFP

Hjelpeorganisasjonen Care reagerer også kraftig på angrepet.

– Det å angripe skoler og det å angripe sivile er et brudd på folkeretten. Og det er brutalt, spesielt med tanke på at dette er mennesker som allerede har flyktet fra bombene andre steder på Gaza.

Det skriver generalsekretær i CARE Norge, Kaj-Martin Georgsen i en SMS til NRK.

Angrepet mot FN-skolen kommer etter at Israel i går startet en ny militær operasjon mot Hamas-krigere sentralt på Gazastripen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Operasjonen kommer samtidig med at det pågår forhandlinger om å prøve å få til en våpenhvile mellom partene.

Anslagsvis 455 internt fordrevne har blitt drept mens de har søkt tilflukt ved et UNRWA-anlegg i Gaza siden oktober, ifølge UNRWAs siste rapport.

Angrep på FN-bygninger i Gaza Ekspander/minimer faktaboks Israels siste angrep på en UNRWA-skole i flyktningleiren Nuseirat er langt fra første gang Israel har gjennomført et målrettet angrep mot en bygning drevet av FNs byrå for palestinske flyktninger under krigen mot Gaza. Anslagsvis 455 internt fordrevne har blitt drept mens de har søkt tilflukt ved et UNRWA-anlegg i Gaza siden oktober, ifølge UNRWAs siste rapport.

I flyktningleiren Nuseirat har UNRWA-skoler blitt utsatt for målrettede angrep gjentatte ganger.

Syv mennesker ble drept da en skole, som ble omgjort til UNRWA-tilfluktsrom, ble angrepet tre ganger mellom 11. og 13. april, ifølge byrået.

Det har vært 430 hendelser rettet mot 186 UNRWA-lokaler siden oktober, med mange bygninger som ble angrepet flere ganger av israelske styrker.

UNRWA drev 183 skoler i Gaza før Israels krig mot territoriet. Disse skolene ble omgjort til krisesentre etter krigens start i oktober. Omtrent en million mennesker har søkte tilflukt i skolebygninger i de første månedene av krigen. Kilde: Al-Jazeera

– Avviser Hamas-leir

Leder Ismail al-Thawabta ved Hamas' mediekontor avviser at en Hamas-leir var gjemt på skolen.

– Okkupasjonsmakten bruker løgner og falske, fabrikkerte historier til å rettferdiggjøre denne brutale forbrytelsen mot flere titalls fordrevne mennesker, sier Thawabta til Reuters.

Hanan Ashrawi som har vært sentral i palestinsk politikk i over 30 år i PLO, fordømmer angrepet på X. Hun var også med i starten av Oslo-prosessen på 1990-tallet som er det nærmeste man har kommet en fredelig løsning mellom Israel og palestinerne.

– Graden av umenneskelighet, umoral og ondsinnet dødsdrift som den israelske okkupasjonen viser, kan ikke beskrives med ord eller bilder. Konsekvensene vil merkes lenge, spesielt internt i Israel, skriver Ashrawi.