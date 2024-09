Hamas: Ikke behov for nye våpenhvileforslag

USA ventes å legge fram et nytt forslag til våpenhvile som skal bygge bro over gapet mellom Israel og Hamas.

Men Hamas uttalte torsdag at det ikke er behov for nye forslag, og at presset må økes på Israel for å godta den amerikanske planen som Hamas allerede godtok i juli.

Hamas mener at Israels statsminister Benjamin Netanyahu er ute etter å sabotere en avtale ved å insistere på at Israel ikke vil trekke seg tilbake fra den såkalte Philadelphi-korridorgen langs grensa mellom Gaza og Egypt.

– Feller og triks

– Vi vil advare mot å falle for Netanyahus feller og triks, siden han bruker forhandlingene for å fortsette aggresjonen mot vårt folk, heter det i Hamas' uttalelse.

Det nye forslaget til USA tar sikte på å tette gapet mellom Israel og Hamas i de langtrukne forhandlingene. En amerikansk tjenestemann sier at det er enighet om mye, men at det fortsatt er to viktige utfordringer.

Det ene er Israels krav om å beholde kontrollen langs Gazas sørgrense som de kom med etter avtalen i juli, og det andre er hvem som skal omfattes av en utveksling av gisler og palestinske fanger i Israel.

Koker bort

Tjenestemannen sier at Hamas' drap på seks gisler i forrige uke har gjort jobben vanskeligere, og at det er en stadig sterkere følelse av at muligheten for en våpenhvile er i ferd med å koke bort.

En egyptisk kilde sier at USA er i ferd med å skifte fra en rådgivende rolle i forhandlingene til å forsøke å tvinge en avtale på partene. USA sier at avtaleforslaget deres ikke er et endelig forslag, og at de vil fortsette å jobbe for en avtale om det siste forslaget mislykkes.

Denne uka har fem arabiske land, inkludert Saudi-Arabia, sluttet seg til Egypts avvisning av Israels krav om kontroll langs grensa. Også Tyrkia støtter den egyptiske holdningen.