Hamas: – Trump åpner porter til helvete

Onsdag kveld kunngjorde Trump at han anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, og at USA vil flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

– Det er på høy tid at denne avgjørelsen ble tatt, sa presidenten i talen.

Ifølge nyhetsbyrået AFP sier Hamas at Trump med dette har «åpnet porter til helvete».

– Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som okkupasjonens hovedstad, kommer ikke til å endre historiens og geografiens faktum, sier Hamas-leder Ismail Haniyeh.

– Det palestinske folket vet hvordan de skal reagere passende på fordervelsen av sine følelser og de hellige stedene, tilføyer han.

I sin tale i Det hvite hus onsdag, kunngjorde presidenten også at USAs ambassade skal flyttes fra Tel Aviv, noe han lovet allerede i valgkampen.

Palestinerne krever Øst-Jerusalem, med de hellige stedene, som hovedstad for en framtidig palestinsk stat.

– Denne beslutningen kommer til å åpne helvetes porter når det gjelder USAs interesser i regionen, sier tjenestemannen Ismail Radwan i Hamas, som holder til på Gazastripen.

For Israels statsminister Benjamin Netanyahu var dette gode nyheter.

Ifølge nyhetsbyrået Ap omtaler han anerkjennelsen som «en historisk dag» og et «viktig steg mot fred».

Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO) skal også ha uttalt at kunngjøringen vil ødelegge tostatsløsningen.

Macron: – Beklagelig

Frankrikes president Emmanuel Macron omtaler Trumps kunngjøring som «beklagelig» og sier at han krever anstrengelser for å «unngå vold for enhver pris».

Under en pressekonferanse under statsbesøk i Algerie, standfestet Macron at tostatsløsningen måtte bevares.

– Palestina og Israel skal leve side om side i fred og sikkerhet innenfor internasjonalt anerkjente grenser, med Jerusalem som hovedstad i de to statene, sa Macron ifølge AFP.