Hamas trekker seg fra forhandlinger om våpenhvile

En ikke navngitt tjenesteperson i Hamas sier til nyhetsbyrået AFP at de trekker seg fra forhandlinger om en våpenhvileavtale på Gazastripen som har pågått Doha i Qatar den siste tiden. Det har også pågått forhandlinger i Kairo med egyptiske meglere.

Både lørdag og søndag angrep Israel Gaza, og til sammen ble over 100 palestinere drept.

Ifølge tjenestepersonen har Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh informert meglere om at de trekker seg på grunn av de israelske angrepene.

Over 100 drept og rundt 350 såret

Lørdag ble minst 90 palestinere drept og 300 såret i det israelske angrepet mot flyktningleiren Al-Mawasi, nær Khan Younis sør på Gazastripen.

Angrepet på flyktningleiren er et av dødeligste angrepene i Gaza på flere uker.

Lederen for Hamas' væpnede fløy, Mohammed Deif, er i god behold etter angrepet, melder en Hamas-topp til AFP.

Både det israelske militæret (IDF) og statsminister Benjamin Netanyahu har bekreftet at det var Deif som var målet for det massive angrepet.

I morgentimene søndag blir det også meldt at minst 17 palestinere er drept i et israelsk angrep mot Gaza by. I tillegg skal rundt 50 personer være såret.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 38.443 Siste uke: 290 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Vitne: – Kan ikke tro jeg er i live

Overlevende fra lørdagens angrep sør i Gaza fortalte om grusomme scener.

– Jeg kan ikke tro jeg fremdeles er i live, sa Mahmoud til NRK.

Gazastripa er nesten heilt lukka. All flukt må skje innanfor dei strengt vakta grensene. Flykte sørover. 13. oktober fekk éin million menneske beskjed om å forlate Nord-Gaza. Israel førebudde ein bakkeinvasjon av Gaza by. Fleire hundre tusen flykta til byane i sør. Omtrent over natta meir enn dobla folketalet i byen Khan Younis seg. Men snart får dei nye ordre om å flykte endå lenger sør. Khan Younis, som Israel kalla ei «trygg sone» i oktober, er blitt ein «farleg kampsone». Samstundes blei palestinarar i nord isolerte. I mars stod den israelske Netzarim-korridoren klar, og deler Gaza i to. Det israelske forsvaret har bygd passasjen til militær bruk. I mai fekk rundt 300.000 menneske i nord, beskjed om å flykte mot kysten i vest. Samstundes fekk nær éin million menneske i Rafah i sør, ordre fra IDF om å reise til al-Mawasi eller tilbake til Khan Younis. Kartdata fra OpenStreetMap

Han flykta til Rafah fra flyktningleiren Al-Mawasi for tre måneder siden. Siden har han og familien bodd i et provisorisk telte nede ved stranda.

– Alt skjedde på bare noen sekunder. Jeg kommer aldri til å glemme det jeg har sett i dag. Det var blod over alt. Det var grusomt. Grusomt, sa han i telefon til NRK lørdag.