Forhandlingene om våpenhvile mellom Israel og Hamas har gått trådt. Men onsdag skjedde noe som har vekket et nytt blaff av håp.

Via meglere fra Egypt og Qatar overleverte Hamas et nytt forslag om våpenhvile og løslatelse av israelske gisler.

Forslaget blir nå «evaluert» av Israel, som skal komme med et svar. Det skriver kontoret til Israels president i en fellesuttalelse med Israels etterretningstjeneste Mossad.

Israelske militære kjøretøyer kjørte onsdag mellom ruinhaugene i Gaza. Foto: Amir Cohen / Reuters

Tidligere er Hamas' våpenhvileforslag blitt avvist av Israel. At dette foreløpig ikke har skjedd, gir håp om at man nå kan se resultater fra forhandlingene.

Beordrer masseevakuering

Detaljene i våpenhvileforslaget er ikke kjent. Men Hamas ønsker at israelske styrker trekker seg ut av Gaza, og at israelske gisler i Gaza byttes mot palestinske fanger i israelske fengsler.

Tidligere har utvekslinger skjedd i forbindelse med våpenhviler. Israel anslår at rundt 120 israelske gisler fortsatt er fanget i Gaza. Det fryktes at mange av disse er drept.

Samtidig gjennomfører Israel angrep flere steder i Gaza, blant annet i byene Rafah og Khan Younis i Sør. Onsdag bombet Israel mål ved siden av en FN-drevet skole som huset flyktninger i Khan Younis.

Folk flyktet etter at en israelsk bombe traff like ved en skole som huset flyktninger i Khan Younis onsdag. Foto: Mohammed Salem / Reuters

Israel har også varslet et stort angrep mot byen Khan Younis sør på Gazastripen. Palestinere som er fordrevet fra andre steder i Gaza, har blant annet søkt tilflukt her.

Mandag ble folk beordret om å forlate området. Det rammer rundt 250.000 palestinere, ifølge FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.

– Spolert

Evakueringsordren har ført til nye utfordringer for nødhjelpsarbeidet.

Andrea De Domenico, leder for FNs nødhjelpskontors (OCHA) arbeid i de palestinske områdene, forteller at de siste ukene har vært preget av forsøk på å forhandle frem nye løsninger med Israel.

Israel beordret mandag en ny masseevakuering fra Khan Younis. Her flyktet folk med eiendelene sine tirsdag. Foto: Mohammed Salem / Reuters

Nå er disse spolert, sa han til journalister på onsdag.

– Vi har jobbet med ulike løsninger som vi har prøvd og testet, forbedret og tidvis ikke lyktes med. Nå, med denne evakueringsordren, så har dette, nok en gang, blitt utslettet, sa han.

Støtte fra militæret

Det er nå mer enn én måned siden USAs president la frem sin tredelte fredsplan for Gaza. Foreløpig har resultatene latt vente på seg.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 37.953 Siste uke: 188 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Det har vært uklart om hvorvidt Hamas og Israel var for eller imot forslaget:

Ifølge Biden støttet Israel planen, men Israels regjering bekreftet aldri dette offisielt.

Hamas sa på sin side at de var positive til planen, men at de hadde forslag til endringer.

Israel har hevdet at disse endringene var å regne som en avvisning av planen, ifølge Reuters.

Høytstående kilder i det israelske militæret har sagt til The New York Times at de ønsker en våpenhvile, selv om det lar Hamas bli ved makten i Gaza. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har flere ganger lovet å utslette Hamas.

– Militæret støtter fullt ut en avtale om gislene og våpenhvile, sa Israels tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Eyal Hulata til den amerikanske avisen.

Frykter Hizbollah

Netanyahu er tidligere blitt kritisert for å ikke ha en plan for hva han ønsker å oppnå i Gaza. I juni forlot minister Benny Ganz Netanyahus krigskabinett i protest. Siden oppløste Netanyahu krigskabinettet.

The New York Times skriver at israelske styrker må fortsette å krige i områder i Gaza der de egentlig hevder å allerede ha nedkjempet Hamas fordi det ikke finnes noen som kan gå inn og styre i disse områdene.

Militæret er også redde for at jo lenger krigen i Gaza pågår, jo større blir risikoen for at det vil bryte ut fullskala krig med Hamas-allierte Hizbollah, som holder til Israels naboland Libanon.

Konflikten med den væpnede gruppen sør i Libanon har vokst i takt med at Gaza-krigen har vart. Tidligere denne uken ble en høytstående militær Hizbollah-leder drept i et israelsk angrep. Som svar skjøt Hizbollah over 100 raketter mot Israel.

Interessert i utenrikssaker? Hør utenriksredaksjonens podkast her: