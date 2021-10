Halvparten av russerne vil ikke vaksinere seg – nå går myndighetene drastisk til verks

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag ble en ny dyster milepæl passert i vårt store naboland i øst.

Det siste døgnet ble det registrert 1015 koronarelaterte dødsfall. Det er det høyeste tallet siden pandemien startet, og totaltallet er dermed 225.325.

Myndighetene har blitt anklaget for å underdrive dødstallene, og beregninger fra det statlige statistikkbyrået Rosstat viser at så flere enn 400.000 kan ha dødd etter å ha blitt smittet av viruset.

Siden i går er det også registrert 33.740 nye smittetilfeller i landet.

Stor vaksineskepsis

Russland var tidlig ute med å godkjenne sin egenproduserte koronavaksine Sputnik V i fjor høst.

Likevel ligger landet langt bak i vaksineringen. Kun 32 prosent av befolkningen er fullvaksinert, ifølge tall samlet inn av Our world in data.

Uavhengige meningsmålinger viser at mer enn halvparten av russerne ikke har planer om å vaksinere seg, skriver nyhetsbyrået AFP.

Putins talsmann Dmitrij Peskov oppfordret tirsdag russere til å ta mer ansvar og vedgikk at myndighetene kunne gjort mer for å understreke at det ikke finnes noe alternativ til vaksinering.

Foreløpig sverger Russland til sine egne vaksiner, og Peskov avviser forslaget om å importere vaksiner fra Vesten.

– Vaksinefrykten hos noen av innbyggerne er ikke knyttet til ett spesielt vaksinemerke, sa Peskov.

Eldre må holde seg hjemme

I Moskva beordret myndighetene i dag alle over 60 år i byen om å holde seg hjemme de neste fire månedene. Bedrifter har blitt pålagt å sende minst 30 prosent av de ansatte på hjemmekontor.

I tillegg skjerpes kravene om vaksinering for ansatte i servicesektoren.

Reglene trer i kraft fra førstkommende mandag.

Visestatsminister Tatjana Golikova vil gå enda lenger og foreslår en nasjonal arbeidsfri uke fra månedsskiftet for å slå ned smitten.

Golikova skal etter planen legge forslaget fram for president Vladimir Putin på onsdag.

Smitten stiger i Øst-Europa

Tall fra Johns Hopkins viser at smittetrykket i verden nå er høyest i Baltikum og i flere andre østeuropeiske land.

Latvia har per nå det høyeste smittetrykket med 1289 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

Deretter følger Serbia, Georgia, Litauen, Estland og Romania.

Latvias statsminister har bedt om at landet stenges ned i en knapp måned for å bremse smitten. Den nye nedstengningen må godkjennes av nasjonalforsamlingen onsdag. Statsminister Krisjanis Karins opplyser at nedstengning vil vare fra torsdag og fram til 15. november.

Det innebærer stenging av alle butikker utenom dem som selger essensielle varer og utstrakt bruk av hjemmeskole. Det vil bli innført et delvis portforbud fra klokken 20 til 5 på morgenen.

Som Russland sliter også Latvia med en lav oppslutning om vaksinasjonsprogrammet. Under halvparten av den voksne befolkningen er så langt fullvaksinert.