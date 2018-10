Halvparten av Jemens befolkning trues av sultedød

FN og hjelpeorganisasjoner har gjentatte ganger advart mot faren for en massiv sultkatastrofe i Jemen, senest i forrige måned.

Nå er faren mer akutt enn noensinne. Det sa FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock da han tirsdag kveld orienterte Sikkerhetsrådet om utviklingen i landet.

I september anslo FN at 11 millioner mennesker var truet av en akutt sult og trengte øyeblikkelig matvarehjelp utenfra i Jemen.

Dette antallet har nå steget til 14 millioner. Det tilsvarer halvparten av landets befolkning.

– Situasjonen er nå mye alvorligere, sa han.

Et underernært barn, veies på et sykehus nordvest i Jemen. Foto: AFP

Historisk

For at FN skal erklære sultkatastrofe i et land, må tre kriterier oppfylles.

Minst hver femte husholdning må stå overfor ekstrem matmangel, over 30 prosent av barn under fem år må lide av akutt underernæring og det må daglig dø to eller flere per 10.000 innbyggere.

En ny kartlegging er nå underveis i Jemen, og resultatet av denne vil foreligge i midten av november, opplyste Lowcock.

– Denne sultkatastrofen kan bli større enn det noen av oss som arbeider innen dette området noensinne har opplevd, advarte han tirsdag.

Ikke nok

Rundt 3 millioner mennesker mottok ved inngangen av 2017 matvarehjelp fra FN og hjelpeorganisasjoner i Jemen. Nå anslås det at 8 millioner mennesker får hjelp.

– Men det er fortsatt langt igjen før vi når fram til de 14 millioner menneskene som trenger det, sa Lowcock i Sikkerhetsrådet.

– Millioner av mennesker i Jemen har i årevis overlevd på nødhjelp, men den hjelpen de får er ikke lenger nok, la han til.

Et klasserom er ødelagt etter bombing fra den saudiledede koalisjonen. Foto: AHMAD AL-BASHA / AFP

Saudiledet krig

Saudi-Arabia gikk våren 2015 til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen, i spissen for en regional USA-støttet koalisjon.

Minst 10.000 mennesker er siden drept, over 50.000 er såret og millioner er drevet på flukt fra sine hjem. Det store flertallet av ofrene er sivile.

Den saudiledede koalisjonen og regjeringsvennlig milits, som hevder at Houthi-opprørerne støttes av Iran, innledet tidligere i år et stormløp mot havnebyen Hodeida. Over 70 prosent av alle forsyninger til Jemen skipes inn der, og følgene kan derfor bli katastrofale, advarer Lowcock.

– Når så mange liv står på spill, må de krigførende partene sette seg ned sammen med FNs spesialutsending og få en slutt på denne konflikten, mener Lowcock.

Han etterlyser en humanitær våpenhvile rundt strategisk viktige havner, veier og anlegg, for å sikre at matvarehjelpen når fram til dem som trenger det.

Menneskeskapt

– Sivile i Jemen sulter ikke, de sultes til døde, sier flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland har også gjentatte ganger slått alarm over situasjonen i jemen, senest i forrige uke.

– Sivile i Jemen sulter ikke, de sultes til døde, sa han.

– Det må gå tydelig fram at den verste hungersnøden på vår vakt helt og holdent er menneskeskapt av Jemens stridende parter og deres internasjonale støttespillere, sa Egeland.