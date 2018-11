Halvparten av amerikanerne bruker aldri sosiale medier for å diskutere politikk

De aller fleste amerikanere logger seg inn på sosiale medier. Youtube og Facebook er størst, og brukes av nesten 70 prosent av befolkningen, viser en undersøkelse utført av Pew Research Center. Blant ungdom mellom 18 og 24 år er oppslutningen enda høyere: 94 prosent er på Youtube, rundt 80 prosent på Facebook og Snapchat.

Men de tradisjonelle mediene holder fortsatt stand i USA. Den gjennomsnittlige TV-seingen har bare gått ned med én time fra toppen i 2010 – fra 9 til 8 timer om dagen. Avisene har derimot fått halvert sine opplag, fra 60 millioner i 1990 til 30 millioner i dag, viser flere tall fra Pew Research Center. Digitale abonnement har imidlertid økt kraftig, særlig for kvalitetsaviser som The New York Times og Washington Post.

Trump på Twitter

USAs president Donald Trump liker ikke de fleste tradisjonelle medier. Unntaket er tv-kanalen Fox News. Han vil heller nå tilhengerne sine direkte, først og fremst gjennom sin Twitter-konto. Her legger han også ut sine politiske reklamefilmer.

I en av de siste videoene han har publisert, forteller han om hvor bra det går med amerikansk økonomi og hvor lav arbeidsløsheten er. Så beskylder han Demokratene for å ville rive ned samfunnet samtidig som han viser bilder av en liten, voldelig gruppe på ytre venstre, Antifa. Anifa er aktivister som er like mye mot Demokratene som Republikanerne.

Her kan du se reklamevideoen til Trump: #JOBSNOTMOBS:

Tophat Terry

Terry Kurtzer holder til i en av forstedene til Arizonas hovedstad og største by, Phoenix. Han underviser næringslivet og eiere av små- og mellomstore bedrifter i bruk av sosiale medier som reklamekanal. Kurtzer har også egen Twitter-konto med nesten 35.000 følgere. Til daglig bruker han flosshatt, for å stikke seg fram og få oppmerksomhet.

– Hva synes du om Trumps reklamefilm?

– Dette er en sterk og virkningsfull video. En god reklame fordi den legger vekt på det positive Trump har fått utført. Den siste delen, med angrepene på Demokratene, kunne han godt ha kuttet vekk. Det ville gjort videoen enda bedre, og kanskje påvirket flere av dem som så på.

Andrew Schumacher er midt i målgruppen for påvirkning via sosiale medier. Han ler litt overbærende av Trumps reklamefilm:

Andrew Schumacher syns Trumps reklamefilm er oppsiktsvekkende. Foto: Lars Os / NRK

– Veldig oppsiktsvekkende og sensasjonell. Det er Trump veldig god på.

– Følger du med på politikk gjennom sosiale medier?

– Ikke egentlig. Jeg følger et par utvalgte politikere på Twitter. Og så følger jeg utvalgte undersøkende journalister som legger ut sine egne artikler og lenker til andres saker direkte på Twitter.

Tyr til tradisjonelle medier

Flertallet gjør likevel ikke som Andrew Schumacher. Halvparten av brukerne i USA søker aldri politisk informasjon på sosiale medier, viser tall fra den statistiske portalen Statista. Fortsatt dominerer gamlemåten:

– Fortsatt er det TV som dominerer, sier Terry Kurtzer.

Han tror ikke folk søker informasjon om politiske saker på sosiale medier, men at de allerede har bestemt seg for hvem de vil lytte til, og oppsøker dem på sosiale medier.

– Dermed blir det et såkalt ekko-kammer, hvor folk stort sett bare får bekreftet de oppfatningene de hadde på forhånd. Veldig få søker opp motstridende synspunkter, eller forsøker å utvide sin horisont på sosiale medier. Og det er jo en svært negativ effekt, sier han.

Både nytt og gammelt

Amber Córdoba er i trettiårene og bruker sosiale medier i kombinasjon med vanlig tv for å holde seg oppdatert politisk:

– Jeg bruker sosiale medier ganske mye. Men ser også på tv. Mannen min ser på nyhetskanalene hele tiden.

Amber Cordoba er ikke begeistret for Trumps reklamefilm. Foto: Lars Os / NRK

Córdoba er ikke imponert over Trumps reklamevideo:

– Jeg synes ikke den er rettferdig. Den viser ikke et korrekt bilde av venstresiden. Det er jo bare en liten minoritet, de voldelige Antifa-aktivistene ytterst ute på venstresiden som vi ser i aksjon her. Men det er jo typisk når det gjelder hvordan Donald Trump holder på for tiden.

Kurtzer, som selv er republikaner, er usikker på om en slik reklamefilm kan få folk til å endre oppfatning og stemme annerledes enn de opprinnelig hadde tenkt:

– Jeg tror det er like stor mulighet for at Trump kan støte vekk velgere som at han kan få flere tilhengere gjennom en slik politisk reklamevideo.