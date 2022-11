Tallene og vitneskildringene går kaldt nedover ryggen.

Minst 154 mennesker døde. To tredjedeler unge kvinner i begynnelsen av tjueårene eller yngre. Trampet ned og klemt i hjel under andre unge.

Gaten der flest ble drept er 48 meter lang og kanskje ikke mer enn 3,2 meter bred på sitt smaleste.

Hvordan kunne det skje? President, sikkerhetsmyndigheter og nødetater forsøkte famlende å svare. Spørsmålet lå der før noen en gang hadde uttalt det. I sorgen, stillheten, sjokket.

President Yoon Suk-yeol legger ned blomster for å minnes de unge som mistet livet. Det er erklært landesorg i Sør Korea. Foto: Ahn Young-joon / AP

Et velstående, høyt utdannet og velorganisert land som investerer så mye i sine unge; ressurser, håp og forventninger.

Tragedien setter Sør-Koreas nyvalgte president, Yoon Suk-yeol, på en stor mellommenneskelig prøve. Om han klarer oppgaven avgjør hans politiske fremtid i hjemlandet. Det får også mye å si for Sør-Koreas internasjonale posisjon.

Hard og myk makt

Sør-Korea er rikt. Landet har mye hard makt.

Seoul ligger kun få mil unna grensen til Nord-Korea. Den konstante trusselen om angrep fra kommunistdiktaturet gjør Sør-Korea til et av verdens mest militariserte samfunn.

Det er allmenn verneplikt for alle unge menn. De har en stående hær på 550.000 mann. I tillegg kommer nesten 30.000 fast stasjonerte amerikanske soldater.

Sør-Korea har også myk makt. Så mye at Sør-Korea trender som en «kul» stormakt. Å holde den trenden gående vil kunne gi enorme politiske gevinster.

Myk makt handler ikke isolert om å bygge en populær merkevare rundt sitt lands kultur, skrev den amerikanske statsviteren Joseph Nye.

– Myk makt handler om at andre vil ha det samme som du vil ha.

Den koreanske bølgen

I flere tiår har sørkoreanske såpeoperaer vunnet seere på tvers av Asia, og kanskje viktigst hatt sitt største publikum i Kina.

Det gav fødsel til begrepet «Hallyu» – den koreanske bølgen. Så skyldte bølgen over Vesten.

K-Pop-boybandet BTS ble de første til å opptre og være nominert i Grammy-utdelingen. De tok opp hatkriminalitet mot asiater og ble invitert til Det hvite hus.

Boybandet BTS er det største av alle K-pop stjerner. I 2021 la de USA og store deler av verden for sine føtter da de opptrådte på Grammy-utdelingen. Foto: Chris Pizzello / AP

Filmen «Parasite» fikk Oscar i kategorien beste film, som første ikke-vestlige film noensinne.

TV-serien «Squid Game» er blant tidenes mest strømmede serier på Netflix.

Unge sørkoreanere har penger og - en helg som dette- tid til å feste og feire sin egen kultur på en skala som deres foreldre og besteforeldre aldri kunne se for seg. Alt dette kollapset på sett og vis i den katastrofale trengselen denne lørdagskvelden.

Det undersøkes om en medvirkende årsak til kaoset i Itaewon, kan ha vært et rykte om at en sørkoreansk superkjendis var på en bar ved det populære Hamilton Hotel.

Flere tusen fans og festglade nysgjerrige skal ha strømmet til og presset seg inn i de trange og bakkete gatene, i håp om å spotte kjendisen. Politiet fikk aldri kontroll på folkemengden.

Unge kommer til Seoul fra hele verden. Itaewon ligger rett ved en amerikansk base i byen. I flere år var barene her først og fremst populære blant amerikanske soldater og andre vestlige utlendinger.

De siste årene har bydelen gjennomgått en oppgradering à la Grünerløkka i Oslo eller Brixton i London. Ofte ble bydelen kalt «Seouls svar på Brooklyn».

Døde fra 14 ulike land

Nå er Itaewon populært blant unge sørkoreanere og området er blitt langt mer internasjonalt. Tragedien speilet Sør-Koreas tiltrekningskraft på unge fra hele verden.

Blant de døde i nedtråkkingen var det 26 utlendinger fra 14 forskjellige land. Blant dem en norsk student.

Kina mistet fire av sine unge. USA mistet to utvekslingsstudenter. Iran fem og Russland fire. Japan mistet to. Frankrike én.

Xi, Biden, Putin, Kishida, Macron og Støre var blant regjeringssjefer og statsledere som uttrykte sin medfølelse til det sørkoreanske folk, og til familiene i eget land som hadde mistet en av sine.

Xi uttrykke sorg over at kinesere var blant de døde og sa Kina følte seg trygge på at de pårørende til utenlandske borger vil bli fulgt opp på en god måte.

Sørkoreanere i sorg ved et av minnealterene som er satt opp i Seoul etter tragedien som krevd 154 liv. Foto: KIM HONG-JI / Reuters

I solidariteten ligger også et visst internasjonalt press. Det blir sterkere fordi Seoul ikke nødvendigvis føles som et sted langt unna. Unge kjenner og identifiserer sine egne interesser med Sør-Koreas popkultur. For mange er det ikke fremmed å tenke at de selv kunne vært fanget i de smale gatene i Taewon.

Sorgen er dyp og tilhører først og fremst Sør-Korea. Erkjennelsen av svikt tilhører Sør-Korea. Men i det mellommenneskelig har Sør-Korea og president Yoon Suk-yeol alt å vinne på å ta med seg omverden i sin egen selvransakelse.

Tid for kulturambassadørene

Sør-Korea må vise verden hvordan de vil forsøke å hele sorgen.

Det handler om troverdighet. Det handler om å stå opp som en kulturnasjon og ta ansvar når man først har en popkultur med global appell.

Sør-Koreas populærkultur er båret frem av økonomisk overskudd og en – i Asia – sjeldent fri skaperkraft. Politisk hadde Seoul bare så vidt begynt å omsette dette til myk makt.

Alt står ikke på spill, men mye kan vinnes og tapes når Sør-Korea nå skal gå i seg selv.

For å nå frem må kanskje presidenten lene seg på landets uoffisielle ambassadører; korpset av film- og popstjerner, og sine mest kreative kunstnere.