Haikende pilot hindret Boeing-styrt dagen før flykatastrofe

En pilot som haiket med en Boeing 737 Max fra Lion Air i fjor høst, reddet flyet med sin inngripen da det var på vei til å styrte etter avgang fra Bali.

Dette skjedde ifølge nettstedet Bloomberg dagen før en Boeing 737 Max fra det samme flyselskapet styrtet i sjøen utenfor Jakarta.

Flyet som styrtet i Javasjøen den 29. oktober i fjor tok med seg 189 mennesker i døden.

Etterforskere mener nå navigasjonssystemets feil under begge disse flyturene var identiske.

Forskjellen er altså bare at utfallet ble forskjellig fordi en haikende pilot visste mer om feilsøking på turen 28. oktober. Da greide de sammen å rette opp flyet etter at det var på vei til å styrte, og ingen omkom.

Flyverne som var på jobb dagen etter skal ikke ha hatt kjennskap til hvordan de skulle rette feilen som oppsto da flyet vendte nesen bratt nedover.

189 mennesker omkom da flyet fra Lion Air styrtet i Indonesia. Maskinen hadde alvorlige problemer med å holde nesen rett under den nest siste flyturen. Foto: BEAWIHARTA / Reuters

Nye opplysninger

Den til nå ukjente detaljen på den tidlige Lion Air-flyvningen er et nytt spor i mysteriet angående hvorfor noen 737 Max-piloter klarer å rette opp feilfunksjonen for å unngå katastrofe, mens andre ikke klarer det.

Tilstedeværelsen av en tredje pilot i cockpiten var ikke med i rapporter fra Indonesias Transport og sikkerhetskomite som ble lagt fram 28. november. Opplysningen har tidligere ikke blitt rapportert.

Den haikende piloten på flyvningen fra Bali til Jakarta fortalte besetningen på flyet at de skulle kutte strømmen til motoren som presset nesepartiet nedover.

Pågående etterforskning

Alle data og informasjon Lion Air har på flyvningen og flyet er overlevert den indonesiske flysikkerhetskomite.

– Vi kan ikke kommentere dette ytterligere på det nåværende tidspunkt, fordi etterforskningen av ulykken fortsatt pågår, sier Lion Airs talsmann Danang Prihantoro til Bloomberg.

Hverken Indonesias sikkerhetskomite eller representanter for Boeing vil uttale seg om saken.

Fly satt på bakken

Det var først etter den andre flyulykken med den samme flytypen (Boeing 737 Max 8), i Etiopia 10. mars, det ble reaksjoner. I denne ulykken omkom 157 mennesker, og spekulasjonene om feil i navigasjonssystemet ble satt på dagsorden.

Svært mange fly av typen 737 Max ble satt på bakken i påvente av etterforskning av de to flyulykkene i henholdsvis Indonesia og Etiopia.

Etterlatte sørger ved stedet der flyet fra Ethiopian air styrtet. To lignende ulykker med samme flytype innen kort tid kan antyde at årsaken var den samme. Foto: Mulugeta Ayene / AP

Bloomberg skriver videre at sikkerhetssystemet som er laget for å forhindre fly fra å stige for bratt har blitt kritisert av etterforskerne i ulykken som skjedde 13 minutter etter at Lion Airs 737 Max lettet fra Bali. Og siden også for etterforskere som undersøker Etiopia-styrten fem måneder seinere.

En feil i en sensor antas å ha lurt Lion Air-flyets datamaskin til å tro at det var nødvendig å senke nesepartiet automatisk for å hindre at flyet skulle steile, ifølge Bloomberg.

Mønsteret på bakpartiet til den nye motoren bidrar også til at flyet får endrede egenskaper i luften. Foto: JASON REDMOND / AFP

