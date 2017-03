Hai på land!

De siste dagene har syklonen feid over nordøstkysten av Australia, med vindkast på opp mot 75 meter per sekund. For denne haien fikk det fatale følger.

Bildet av haien gikk viralt da Queensland Fire and Emergency Service la ut en Twittermelding der de ba folk holde seg unna oversvømmelsesvannet i området.

«Tror du det er trygt å gå ut i vannet?» spør de retorisk.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Haien er av typen oksehai, og ble funnet i Ayr nord i Queensland.

SKYLDT PÅ LAND: Haien ble funnet på en landevei. Foto: Str / AFP

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Oksehai er kjent for å være aggressiv, og de lokale myndighetene ber beboerne i Ayr å være forsiktige, skriver The Mirror. Haiarten skal være vanlig utenfor kysten av byen.

De kan bli opptil fire meter lange.