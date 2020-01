Haglkulene traff biler, folk og bygninger i den australske hovedstaden med en fart på 150 kilometer i timen. Mens noen var på størrelse med golfballer, var andre så store som appelsiner, rapporterer nyhetsbyrået Reuters.

– Uværet fikk folk til å løpe i skjul, skriver australske ABC News. Haglet har hamret løs på biler og knust vinduer og store grenser falt ned fra trærne. Noen steder ble det også meldt om oversvømmelser.

En hele gate fylt av hagl i Canberra. Foto: Ying Tan / Reuters

Tidligere denne måneden fikk innbyggerne i Canberra meldinger om at de burde holde seg innendørs på grunn av røyken fra de mange skogbrannene som var i nærheten. Det er ventet at uværet skulle treffe Sydney senere på dagen og flere flyselskaper innstilte flyginger.

I den østlige delen av Australia kommer nedbøren som en velsignelse nå, samtidig som de noen steder har fått i meste laget.

Panseret på denne bilen bar tydelig tegn på kraften i haglbygen. Foto: AuBC

Branner, sandstorm og flom

Torsdag forrige uke regnet det over store deler av de skogbrannrammede områdene øst i landet. Over 30 branner ble raskt slukket i delstatene New South Wales og Queensland, og bøndene jublet. Men kystbyen Gold Coast helt sør i Queensland fikk i løpet av 12 timer tre ganger så mye nedbør som den vanligvis får på én måned.

Både NSW og Queensland har lidd under den lengste tørkeperioden i Australias moderne historie. Nedbøren den siste tiden øker håpet om at brannmannskaper skal få kontrollen over flere branner. Myndighetene advarer om at krisen kan tilta igjen siden Australia bare er halvveis gjennom sommeren og skogbrannsesongen.

Byen Dubbo, 400 km vest for Sydney, ble rammet av en sandstorm søndag. Foto: Ian Harris / AP

Søndag fikk beboerne i den sentrale delen av New South Wales et annet værfenomen å forholde seg til. En kraftig sandstorm herjet området. Strømmen forsvant og folk levde i et stummende mørke da støvet skjulte dagslyset.

– Det var som en apokalyptisk film, en enorm bølge kom mot oss, virkelig ganske imponerende, men jeg skulle bare ønske at den hadde gitt oss masse regn, ikke støv, sier Ashleigh Hull fra småbyen Dubbo.

Sandstormer er ikke uvanlig i denne delen av Australia, men kraftig tørke har gjort at de kommer hyppigere.