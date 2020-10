Hacking-skandale ryster Finland - pasienter presset for penger

Søndag sitter regjeringen i krisemøte, melder NTB.

– Dette er et ekstremt alvorlig databrudd, sier innenriksminister Maria Ohisalo til Yle.

Opplysninger fra pasienter hos selskapet Vastaamo spres nå på det såkalte mørke nettet. Ifølge finske medier skal rundt 300 pasientjournaler være på avveie.

Vastaamoo er et senter for psykoterapi, som har mottak på 20 ulike steder i Finland.

Datasystemet der skal ha blitt hacket i 2018 og 2019, og flere pasienter har nå mottatt e-poster der de presses for penger, blant dem er parlamentarikeren Eeva-Johanna Eloranta.

Hun har fått krav om å betale 500 euro i bitcoin etter at taushetsbelagte opplysninger er spredt på nettet.

– Vi må handle raskt

Skandalen tas nå opp på høyeste nivå når regjeringen holder krisemøte, og innenriksminister Maria Ohisalo skriver på Twitter at ofrene trenger «akutt hjelp og støtte».

Ohisalo sier til finske Yle at regjeringen tar datainnbruddet ved Vastaamo svært alvorlig.

– Vi har allerede hatt diskusjoner med sentrale statsråder, men vi må fortsatt gå gjennom hvilke tiltak som er nødvendig.

– Vi må handle raskt fordi de kriminelle utnytter samfunnet og mennesker på stadig nye måter.

Finsk politi opplyser til nyhetsbyrået STT at de så langt har mottatt over 200 anmeldelser fra personer som mistenker at deres pasientopplysninger er kommet på avveie.

– Dere bør ikke gå med på kravene i disse utpressingsmeldingene, sier Marko Leponen, sjefen for det finske kriminalpolitiet.

Trusselmeldinger

Lørdag kveld ble politiets elektroniske tjeneste for anmeldelser overbelastet fordi en mengde pasienter anmeldte utpressingen.

Utpresseren skal ha presset selskapets ledelse for 40 bitcoin, tilsvarende nesten 5 millioner kroner, for ikke å publisere pasientjournalene på det mørke nettet.

Utpresseren skal ha truet med å publisere 100 journaler på det mørke nettet per dag.

Kravet ble avvist, dermed begynte lekkasjene. Etter dette begynte det å dukke opp trusselmeldinger til hver enkelt pasient.

– Nå må vi ordne krisehjelp til ofrene, sier Ohisalo.

– Ingen av dem kan være alene med dette.

I Norge ble Stortinget nylig utsatt for et omfattende IT-angrep. Regjeringen mente da at Russland sto bak dataangrepet.

