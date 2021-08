Hackerangrep kan forsinke vaksinasjonen i Italia

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet som startet i helgen og fortsatt pågår, ifølge lokale helsemyndigheter.

Den store Lazio-regionen består blant annet av Italias hovedstad Roma.

Kriminelle skal ha angrepet systemet for bestilling av koronavaksine, i tillegg til alle andre tjenester de lokale myndighetene tilbyr Lazios 5,9 millioner innbyggere på nett. Det opplyser to kilder til Reuters tirsdag.

Inntil hackerangrepet er over er det ikke mulig for regionens innbyggere å bestille vaksinetimer eller få koronapass.

Påtalemyndigheten i Roma har startet etterforskning og myndighetene advarer mot at angrepet kan forsinke vaksinasjonsprogrammet, ifølge Reuters.

Hackere fra «fremmed land»

– For øyeblikket forsvarer vi samfunnet vårt mot disse terrorangrepene, sa guvernør i Lazio, Nicola Zingaretti, på en pressekonferanse etter angrepet.

– Angrepet pågår fortsatt. Situasjonen er veldig alvorlig.

Regionens helsebyråd Alessio D'Amato beskrev angrepet som «det mest alvorlige dataangrepet som er utført mot en italiensk offentlig administrasjon».

– Lokale myndigheter har mottatt en generell forespørsel om løsepenger, men uten ytterligere krav, opplyser en politikilde som etterforsker angrepet til CNN.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters opplysninger har ikke hackerne krevd et spesielt beløp foreløpig, men det skal være dialog mellom hackerne og lokale myndigheter.

Nicola Zingaretti, sa på en pressekonferanse at gjerningsmennene ikke er identifisert, men at de var «fra et fremmed land», skriver CNN.

De melder at hackerne skal ha brukt skadelig programvare med en såkalt kryptolås for å kryptere filene og stenge IT-systemene til myndighetene.

Med nærmere 6 millioner innbyggere er Lazio, som inkluderer hovedstaden Roma, Italias nest største region. Foto: Yara Nardi / Reuters

Sikkerhetstjenesten innkalt

Angrepet er av en type hvor krypterte filer fortsatt kan bli ødelagt fordi skadelig programvare fortsetter å spre seg i systemet, sier CNNs kilde.

Mandag forsikret helsebyråd D'Amato at flere enn 500.000 innbyggere som har bestilt koronavaksine frem til 13. august, vil bli vaksinert som planlagt.

Teknikerne jobber med å aktivere de nye bestillingene, og ingen data er stjålet, opplyste D'Amato i et innlegg på regionens offisielle Facebook-side.

Den italienske sikkerhetstjenesten ble mandag innkalt til sikkerhetskomiteen i nasjonalforsamlingen for å orientere de folkevalgte om hendelsen.