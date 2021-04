To kvinner danser utenfor en Hennes & Mauritz-butikk i Chongqing. De er kledd i tradisjonelle klær, og er tilsynelatende fra den etniske minoriteten uighur i Xinjiang vest i Kina.

De deler ut bomull til forbipasserende.

Dansen er en demonstrasjon, en protest mot at den svenske klesgiganten ikke vil kjøpe bomull fra Xinjiang.

Grunnen er at selskapet er usikker på om bomullen blir produsert ved bruk av tvangsarbeid. Dette har satt sinnene er i kok over hele Kina og kundene uteblir.

Opptaket er hentet fra Douyin, den kinesiske versjonen av TikTok, der det er blitt delt av millioner, også av regionale myndigheter over hele landet.

Nå ønsker den svenske kleskjeden å gjenoppbygge tilliten hos sine kunder i Kina. I en uttalelse onsdag understreker selskapet hvor viktig det kinesiske markedet er for dem.

– Vi er opptatt av å gjenvinne tilliten til våre kunder, kolleger og forretningspartnere i Kina, står det i uttalelsen.

LATTERLIGGJØRES: Et meme som spiller på initialene til H&M deles i sosiale medier. Huang Miu betyr latterlig.

Gjør narr av H&M

I forrige uke fyrte Kinas kommunistiske ungdomsliga og statlige nyhetsbyråer opp under oppropet mot H&M og flere andre internasjonale klesmerker. Det gjorde de ved å dele en rekke memer og emneknagger som gjorde narr av selskapene.

Ett av dem tar utgangspunkt i forkortelsen av navnet H&M, som på kinesisk kan stå for ordet Huang Miu, og betyr latterlig.

Bakgrunnen for det hele er at kinesiske myndigheter sier at de hjelper innbyggerne i Xinjiang til et bedre liv med omskoleringsleirer. Mens myndigheter i vestlige land sier at muslimer blir satt i konsentrasjonsleirer og at det pågår et etnisk folkemord.

Talspersonen for Kinas utenriksdepartement Zhao Lijian, kaller det hele en stor konspirasjon fra USA og Vesten.

– De prøver å stanse Kinas utvikling ved å destabilisere Xinjiang, og å rakke ned på bomullen er del av denne konspirasjonen, sa Zhao på mandag.

SLETTET FRA INTERNETT I KINA: Den kinesiske nettbutikken Taobao gir ingen resultater når man søker på H&M. Foto: Mark Schiefelbein / AP Foto: Mark Schiefelbein / AP

Betent sak

I Beijing prøver NRK å komme i kontakt med kinesiske kunder utenfor det fasjonable shoppingssenteret Taikoo Li.

En person svarer på spørsmål, men angrer seg og ber om at vi sletter opptaket.

Før vi får spurt flere, blir vi omringet av politi.

NRKs korrespondent i Beijing, Kjersti Strømmen, ble stanset av kinesisk politi da hun skulle intervjue kunder utenfor H&M. Foto: Kjersti Strømmen/NRK

Våre papirer blir sjekket og fotografert. To politibiler kommer til, og etter mange telefonsamtaler og tilkalte overordnede har blitt orientert, får vi lov til å gå derifra med en formaning: Fortau, (blir vi fortalt), er til å gå på, det er ikke et sted man skal bedrive intervjuing.

Det utenlandske pressekorpset i Kina har lov til å arbeide på offentlig sted, men politiet er ofte av en annen formening.

Saken om Hennes & Mauritz er også betent.

Fasaden på H&M-butikken i shoppingsenteret Taikoo Li i Beijing. Foto: Kjersti Strømmen/NRK

Stenger dørene

Vi forflytter oss til en annen del av byen, der får vi folk i tale, uten avbrytelser.

Lin Xiaoxi er kledd i Gucci, og sier at hun pleier å kjøpe det hun synes er fint, men at hun nå, av patriotiske grunner, ikke vil kjøpe merker som boikotter bomull fra Xinjiang. I alle fall ikke før de serverer en unnskyldning.

Vi spør om hun vet hva som er grunnen til at Hennes & Mauritz er skeptisk til bomull fra Xinjiang, men hun vet ikke, og har ikke hørt anklagene om tvangsarbeid.

Flere NRK snakker med sier at de ikke aksepterer at utenlandske merkevarer gjør tiltak basert på mistanker eller rykter, men at de må legge frem bevis.

En mann kledd i skjorte og dressbukse vil ikke si sitt navn, men forteller at han synes det hele har tatt for mye av, at kinesiske reaksjoner er overdrevet sterke.

– Jeg er glad i landet mitt, men dette er for sterk kost, sier han.

Flere kjøpesentre har stengt dørene for Hennes & Mauritz, som nå kjemper for å beholde sin kundekrets i Kina.

To kvinner går forbi en av butikkene til den svenske kleskjeden i Beijing. 25. mars. Foto: Nicolas Asfouri / AFP

Velger kinesiske merker

En kvinne ved navn Gao er på vei til lunsj med en venninne, men tar seg tid til å fortelle at den tilspissede situasjonen har gjort flere klar over at Kina har egne sterke varemerker, som man heller kan støtte, i stedet for utenlandske.

– Saken opprører meg ikke så mye at jeg blir sinna, men akkurat som selskapet har rett til å ha en mening, har jeg også rett til å ta mine valg, sier Gao.

– Jeg kommer ikke til å knuse butikker, slik noen har gjort, det er ikke nødvendig, men fra nå av kommer jeg til å vise mer interesse for kinesiske merker, sier hun.