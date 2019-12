H&M samlet informasjon om ansattes menstruasjonssyklus

Informasjonen skal ha handlet om de ansattes helseproblemer, menstruasjonssyklus og hvilke sexpartnere de hadde hatt.

Ifølge den tyske radiokanalen Bayerischer Rundfunk omtaler politiet i Hamburg saken som en «kjempeskandale».

Som en detaljert dagbok

Ved første øyekast kan det høres ut som et utdrag fra en detaljert dagbok: sykdomshistorie, problemer med partneren eller bekymringer for en mor som er innlagt på sykehus.

Problemet er bare at dette ikke var privat informasjon, men medarbeiderdata som var lagret i Hennes & Mauritz-nettverket på kontoret i Nürnberg.

H&M risikerer nå 20 millioner euro i bot. Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Ifølge radiokanalen skal detaljene ha blitt skrevet ned basert på velkommen tilbake-samtaler hvis de ansatte hadde hatt fravær. Teamlederne spurte spesifikt om personlige ting i de ansattes liv – og til tross for at samtalene foregikk i en vennlig atmosfære – endte innholdet i dokumenter som gjerne var flere sider lange.

Mappen med den samlede informasjonen ble oppdaget da en teknisk feil gjorde at ansatte fikk tilgang til den spesifikke mappen, og det ble da rapportert videre.

Risikerer bot på 20 millioner euro

Hvorfor teamlederne samlet inn denne informasjonen er fortsatt uklart.

Siden hendelsen ble kjent i oktober, overtok Datatilsynet saken og sørget for at de innsamlede dataene kunne sikres umiddelbart slik at de ikke spredte seg.

– Kvalitativt og kvantitativt er det snakk om en massiv overtredelse av databeskyttelsesreglementet, sier Johannes Caspar, leder i Datatilsynet i Hamburg.

Motegiganten risikerer en bot på over 20 millioner euro.

Hennes & Mauritz har ikke besvart henvendelser fra media.