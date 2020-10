Gyllent daggry dømt for å være kriminell organisasjon

En gresk domstol har fastslått at Gyllent daggry er en kriminell organisasjon og et av medlemmene er dømt for drap.

I ettertid har det oppstått store demonstrasjoner i Aten og det er tatt i bruk tåregass.

68 medlemmer av Gyllent daggry har vært tiltalt i saken, blant dem partiets grunnlegger Nikos Michaloliakos og sentrale personer i hans nærmeste krets.

Dømt for drap

Retten i Aten slo onsdag fast Michaloliako ledet en kriminell organisasjon. I tillegg ble et av medlemmene dømt for drapet på den greske rapperen Pavlos Fyssas i 2013.

Moren til rapperen Pavlos Fyssa, som ble drept av et medlem i Gyllent daggry, jubler over dommen. Foto: Alkis Konstantinidis / Reuters

Rettssaken har pågått i fem år og det har vært stor spenning knyttet til kjennelsen.

Rundt 15.000 antifascister samlet seg i gatene i påvente av dommen, i tillegg til representanter fra de greske partiene. Flere enn 2000 politifolk er på plass.

Demonstrantene ropte slagord som «knus nazistene» og «folket krever at nazistene fengsles».

Da kjennelsen ble lest opp brøt det ut opptøyer og politiet tok i bruk tåregass og vannkanon.

Politi og demonstranter barket sammen i Aten. Foto: Costas Baltas / Reuters

Angrep mot migranter

Gyllent daggry ble dannet som en ren nynazistisk gruppe på 1980-tallet, men vokste senere til å bli Hellas' tredje største parti.

På 2000-tallet sto partiets milits bak en rekke voldelige angrep rettet mot migranter og venstreorienterte, noe som ifølge onsdagens kjennelse skjedde på ordre fra Michaloliakos og andre ledere.

Gyllent daggry har benektet at det finnes noen direkte forbindelse til angrepene.

Michaloliakos og de øvrige lederne risikerer nå minst ti års fengsel.