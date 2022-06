Guvernørkandidat pågrepet etter storming av Kongressen

Det er fra før duket for politisk spetakkel.

Den omfattende høringen om stormingen av Kongressen i januar 2021, starter om noen timer. Samtidig som TV-kameraene rigges opp i Washington D.C., er det en annen nyhet som vekker oppsikt i USA.

Republikaneren Ryan Kelley ble torsdag pågrepet av FBI, siktet for sin rolle under stormingen av Kongressen.

Kelley, som er en av fem republikanere som kjemper for å stille til guvernørvalget i Michigan til høsten, fikk også huset sitt gjennomsøkt av myndighetene.

Hvilken rolle Kelley skal ha spilt i stormingen av Kongressen, er hittil ikke kjent. Ifølge FBI skal han ha vært til stede. Nye bilder og videoer skal vise at Kelley forsøker å dirigere en mobb mot trappen til kongressbygningen, skriver nyhetsbyrået AP.

Ryan Kelley ble pågrepet torsdag morgen amerikansk tid. Foto: EMILY ELCONIN / Reuters

Nye opplysninger og bevis

Bildene av knuste vinduer, aggressive opprørere og livredde politikere sjokkerte verden for halvannet år siden. Stormingen ble av mange sett på som et veiskille i amerikansk politikk.

Bak de oppsiktsvekkende scenene stod i stor grad rasende tilhengere av Donald Trump, som ville hindre at valgnederlaget til den tidligere presidenten ble godkjent.

Fem personer døde i kaoset. Flere politikere kalte det et kuppforsøk.

Dramatiske bilder: Her knuser de vindu og stormer Kongressen. Du trenger javascript for å se video. Dramatiske bilder: Her knuser de vindu og stormer Kongressen.

Nå er stormingen grundig gransket. Dermed innledes det en ny, TV-overført høringsrunde i Washington.

– Jeg tror det amerikanske folk vet mye allerede. Det har kommet mange oppsiktsvekkende avsløringer. Men det er mye de ikke har fått se, sier demokraten Adam Schiff ifølge NTB.

Granskningskomiteen i Representantenes hus har blant annet intervjuet over 1000 personer, inkludert flere av Donald Trumps familiemedlemmer. Komiteen har også gått gjennom over 125.000 dokumenter for å finne svar på hva som førte til stormingen av Kongressen.

– Ved å sette sammen alle bitene og se på dette samlet, tror jeg det amerikanske folk bedre vil forstå hva som skjedde 6. januar i fjor, og hvilke trusler vi kan stå overfor i framtida, sier et av komiteens medlemmer, Elaine Luria.

Flere siktelser og lovbrudd

Den ferske pågripelsen av Ryan Kelley er ikke den første i forbindelse med stormingen i januar i fjor.

I tillegg til flere politiske rådgivere, ble for eksempel lederen for den høyreradikale gruppa Proud Boys pågrepet tidligere i år. Dette etter mistanke om at han hadde en rolle i hendelsen. Også flere av gruppas medlemmer har blitt tiltalt i forbindelse med stormingen.

Video fra innsiden: Her bryter demonstrantene forbi sikkerhetsvaktene. Du trenger javascript for å se video. Video fra innsiden: Her bryter demonstrantene forbi sikkerhetsvaktene.

Ifølge AP er mer enn 800 mennesker over hele USA siktet i forbindelse med opprøret.

Komiteen har tidligere sagt at de har bevis for at også Trump og hans medarbeidere var innblandet i en konspirasjon for å hindre godkjenning av valgresultatene høsten 2020.

De mener at den tidligere presidenten var med på å spre falsk informasjon om valget, og at han presset statlige tjenestemenn til å endre valgresultatet, ifølge NTB.