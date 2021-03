Gutt druknet - faren tiltalt for å ta ham med på flukt

Greske flyktningleire huser 4600 barn. De fleste av dem har krysset havet, med livet som innsats. For første gang i EUs historie blir en far tiltalt for å sette sønnens liv i fare, ved å ta ham med på en farlig flukt.

Greske myndigheter sier at når et menneskeliv går tapt, må det etterforskes.

Hjelpearbeidere mener at tiltalen er et angrep på retten til å kunne søke asyl. De frykter at rettssaken er et forsøk på å skremme potensielle innvandrere vekk.

Han druknet i et forlis. Ikke på grunn av sjø og vind, men av politikk og frykt, er teksten på graven 5 åringen. Foto: ASSOCIATED PRESS

Forsvant i bølgene

Det var november i fjor at den afghanske mannen og hans fem år gamle sønn satte ut fra den tyrkiske byen Izmir. Målet var den greske ferieøya Samos. Transportmiddelet var liten, oppblåsbar båt.

Båten ble knust mot klippene ved den greske kysten. I de mørke bølgene fløt den fem år gamle gutten vekk fra faren. Og ble borte.

25-åringen ble til slutt tatt i land av den greske kystvakten. Liket til gutten ble funnet et annet sted. Det er den samme kystvakten som nå har anmeldt faren. Forbrytelsen han er tiltalt for, er å sette sønnens liv i fare.

Far og sønn ble skilt fra hverandre i sjøen, menes de forsøkte på krysse stredet mellom Tyrkia og den greske øya Samos. Foto: Thanassis Stavrakis / AP



Ikke for moro skyld

– Jeg kom ikke hit for moro skyld. Jeg kom for å sikre min sønns fremtid. Ingen far eller mor vil risikere sine barns liv. Jeg måtte reise, sier den 25 år gamle mannen til nyhetsbyrået AP.

– Uten ham vet jeg ikke hvordan jeg skal leve. Han var det eneste jeg hadde. Alle mine håp var med ham.

Mannen ønsker å være anonym.

Hans forsvarsadvokat Dimitris Choulis hevder at rettssaken er et forsøk på å dra søkelyset vekk fra den greske kystvakta, som ikke klarte å redde guttens liv.

– Må etterforskes

Den greske migrasjonsministeren, Notis Mitarachi, avviser dette.

– Hvis menneskeliv går tapt, må det bli etterforsket om noen, enten ubevisst eller med forsett, har brutt loven, sier han.

Mitarachi påpeker at asylsøkere ikke er i livsfare når de er i Tyrkia, et land EU regner som trygt.

Den tiltalte mannen har vært på flukt siden han var ni år. Han har fått avslag på asylsøknaden i Tyrkia to ganger.

Den fem år gamle gutten var en av 1417 flyktninger, som druknet i Middelhavet i fjor. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

– Dette er så langt vi vet første gang i EU hvor en far eller en foresatt er tiltalt for å utsatt sitt barn for fare ved å ta de med til Europa, sier Nick van der Steenhoven til nyhetsbyrået AP. Han jobber i hjelpeorganisasjonen Choose Love. Datoen for rettssaken er ikke satt.