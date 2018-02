Overvåkningsbildene fra en t-banestasjon i Milano i Italia viser det forferdelige øyeblikket.

To-åringen løper plutselig bort fra moren sin og fram til kanten av perrongen.

Guttungen klarer ikke å stanse, og ramler ned på t-banesporet.

Ung mann tok livsviktig grep

Flere av de andre reisende på stasjonen får med seg det som skjer og går mot kanten av perrongen. Også moren, som i øyeblikket bare blir stående å se ned på gutten som ligger nede på sporet.

Denne mannen tok grep og reddet gutten. Foto: Rai

En ung mann kommer løpende og vrister av seg ryggsekken, før han hopper ned og løfter den uheldige gutten opp i sikkerhet. Moren tar i mot, mens mannen kjapt svinger seg opp på perrongen igjen.

– Når man ser et barn ligge på et t-banespor er det bare én ting som gjelder: få det barnet opp fra linjen så fort som mulig, sier den anonyme helten til nyhetskanalen RAI.

Trykket på stopp-knappen

En ansatt ved metroselskapet ATM fulgte med på opptrinnet som ble fanget opp av overvåkningskameraet og reagerte umiddelbart.

– Jeg forsto at noe var galt og trykket inn en knapp som hindrer neste t-bane i å kjøre inn på stasjonen, sier hun til italienske RAI.

Her i Norge har vi et lignende system for å hindre ulykker på t-banestasjonene våre, sier kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, Andreas Silseth.

– De aller fleste t-banestasjoner i Oslo har kameraovervåking som er tilknyttet trafikkoperatører. Og hvis de ser ser noe som kan være farlig, skal de varsle togoperatørene som sitter i samme rom på driftssentralen på Tøyen.

Alt i alt skal sikkerheten være godt ivaretatt, også ved slike hendelser, forsikrer Silseth.

