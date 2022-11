– Jeg gikk nettopp ut av flyet fra G20-møtet på Bali. COP27-president Sameh Shoukry har brifet meg. Vi er ved et skjebnesvangert tidspunkt i forhandlingene. COP27 skal avsluttes om 24 timer, og partene er fremdeles uenige om en rekke viktige saker, advarer FN-sjefen António Guterres.

Generalsekretæren startet toppmøtet 7. november med en tordentale om at verden var «på vei mot klimahelvete».

Han var ikke mindre alvorstung på vei inn til avslutningen av forhandlingene:

– Det er en klar tillitsmangel mellom nord og sør, og mellom rike og fremvoksende land. Dette er ikke tiden for å skylde på andre. Å klandre hverandre er en oppskrift på garantert gjensidig ødeleggelse, sier Guterres fra toppmøtet i Sharm el-Sheikh.

Tre sentrale punkter

I morgen er den siste dagen i toppmøtet, og mange håper at partene skal bli enige om tre sentrale punkter:

Et bærekraftig rammeverk for kompensasjon for tap og skade som følge av klimaendringer og forurensing til utviklingsland. En sterkere forpliktelse til å begrense global oppvarming til et snitt på maksimalt 1,5 grader. En klarere forpliktelse om å fase ut fossile brennstoff som olje, gass og kull.

En aktivist blåser luften ut av en oppblåsbar globus utenfor klimatoppmøtet COP27 i Sharm el-Sheikh. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

Guterres uttrykker sin uforbeholdne støtte til disse tre tiltakene. Norge, USA og EU er blant partene som ikke vil ha noe av tap og skade-punktet.

– Ingen kan benekte skadene vi ser verden rundt. Verden brenner og drukner mens vi ser på. Jeg oppfordrer alle parter til å vise at de ser det – og forstår det, sier Guterres.

I utkastet til avtaleteksten som ble lagt frem i dag tidlig sto flere viktige punkter blanke. Svært få punkter forplikter foreløpig til konkrete handlinger.

Guterres med ny tordentale på COP27: – Klar tillitsmangel mellom nord og sør Du trenger javascript for å se video.

Veteran: – Skuffa

Seniorrådgiver i Verdens naturfond WWF, Inga Fritzen Buan, ser mørkt på det nåværende utkastet til avtaleteksten.

Seniorrådgiver i Verdensnaturfond WWF, Inga Fritzen Buan, har fulgt klimatoppmøtene i en årrekke. Foto: Eivind Molde / NRK

– Vi er skuffa over at det foreløpig ikke ser ut som om det blir et tydeligere krav om utfasing av all fossil energi. I tillegg er hele teksten svært lang, dobbelt så lang som fjorårets, og vi er redd for hva som vil bli tatt bort når de nå forhandler og forkorter. Ingen land er fornøyd, og det er fortsatt liten vilje til å finne sammen, sier hun.

Ungdomsdelegat Matilde Angeltveit er redd for at Sharm el-Sheikh-møtet kan ende med tilbakeskritt sammenlignet med møtet i Glasgow i fjor.

Hun mener også avtaleteksten er for dårlig.

Ungdomsdelegat Matilde Angeltveit (23) studerer til vanlig på Universitetet i Oslo og er aktiv i Kirkens nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker. Foto: Eivind Molde / NRK

– Vi jobber for at det skal komme inn referanser til nedfasing av spesielt kull, men også olje og gass er noe vi jobber for her, sier Angeltveit.

Mye kan fortsatt bli endret i teksten før den endelige slutterklæringen er klar.

Gjenopptar regnskogsamarbeid med Brasil

Det kom riktignok et lite lyspunkt på siden av forhandlingene ved Rødehavet.

– Vi har blitt enige om å sette i gang arbeidet med å forberede en veldig rask åpning av Amazonasfondet, sier klima- og miljøminister Barth Eide etter dagens møte med påtroppende president Lula da Silva.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sammen med den påtroppende president Luiz Inacio Lula i Brasil. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Over fem milliarder kroner står frosset i Amazonasfondet. Men kort tid etter at Lula da Silva vant presidentvalget i Brasil kunngjorde Barth Eide at Norge ville gjenoppta den økonomiske støtten til vern av Brasils regnskog.

– Så fort president Lula sitter i presidentstolen så kan han underskrive og vi er i gang igjen veldig raskt, sa Barth Eide til NRK i dag.

Amazonasfondet er et organ under den brasilianske utviklingsbanken BNDES, og er etablert for å ta imot regnskogspengene fra utlandet og fordele dem på prosjekter for å hindre avskoging.