Guterres dypt bekymret over situasjonen på Gazastripen

FNs generalsekretær António Guterres sier i en pressemelding at han er dypt bekymret over situasjonen som utspilte seg på grensen mellom Gaza og Israel fredag.

– Generalsekretæren ber om en uavhengig og åpen etterforskning av hendelsene. Han ber også om at folk unngår situasjoner som kan føre til ytterligere dødsfall, spesielt situasjoner som setter sivile i fare, heter det.

Voldelige demonstrasjoner

De planlagte demonstrasjonene fredag var ment som fredelige protester med krav om at palestinske flyktninger og deres etterkommere må få vende tilbake til sine tidligere hjem i Israel.

Men palestinere tente på bildekk og kastet brannbomber og stein mot grensegjerdet og de israelske soldatene. Soldatene svarte med å skyte gummikuler, skarpe skudd og tåregass mot demonstrantene.

Ifølge den israelske avisen Ynet deltok rundt 30.000 palestinere i demonstrasjonene.

FNs sikkerhetsråd gikk fredag kveld i hastemøte i New York for å diskutere situasjonen som utspilte seg på Gazastripen fredag. Bildet er fra et tidligere møte. Foto: Mary Altaffer / AP

Hastemøte

Etter at situasjonen forverret seg utover dagen, ba Kuwait om at FNs sikkerhetsråd skulle gå i hastemøte i New York fredag kveld.

– Israel er nødt til å overholde sin forpliktelser i henhold til internasjonale menneskerettigheter og humanitær lov. Dødbringende makt må kun anvendes som en siste utvei, sa FNs sjef for politiske saker, Tayé-Brook Zerihoun, under møtet.

– Barn blant de drepte

Like før møtet sa Palestinas FN-ambassadør Riyad Mansour at 17 mennesker, blant dem barn under 16 år, var drept, mens Guterres viser til minst 15.

To palestinere ble drept av ild fra stridsvogner, ifølge helsedepartementet i Gaza by. Fredag kveld opplyste den israelske hæren at den hadde utført luftangrep og angrep med artilleri rettet mot tre Hamas-mål på Gazastripen.

Palestinas FN-ambassadør, Riyad Mansour. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Flere demonstrasjoner

Samtidig ble over 1.400 demonstranter skadd, ifølge palestinske myndigheter.

– Palestina betrakter Israels handlinger som en massakre på våre folk, sa Mansour.

Det er planlagt flere demonstrasjoner fram til 15. mai, datoen Israel erklærte seg som en uavhengig stat. Komiteen som organiserte fredagens demonstrasjoner, opplyser at de vil fortsette demonstrasjonene lørdag for å minnes de som ble drept fredag.

Flere palestinere rømmer fra tåregass avfyrt langs grensa mellom Israel og Gazastripen. Foto: Mahmud Hams / AFP

– Ingen løsninger

USAs president Donald Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad har satt sinnene i kok på palestinsk side.

Overfor Haaretz opplyser Det hvite hus imidlertid at Trump arbeider med å meisle ut en fredsplan, og at den kan komme til å overraske skeptikerne.

Hamas-leder Ismail Haniyeh holdt en tale for demonstranter øst på Gazastripen fredag. Han sa at det ikke finnes noen løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne uten at palestinerne får dra tilbake til «hele Palestinas land».